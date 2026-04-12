Laue rettet Bergteheide einen Punkt gegen Hartenholm

Der TSV Bargteheide hat sich im Heimspiel gegen den TuS Hartenholm mit einem 1:1 begnügen müssen – und dabei vor allem im ersten Durchgang eine bessere Ausgangslage verpasst.
Trainer Michel Wohlert sprach nach Abpfiff von einem insgesamt gerechten Ergebnis, haderte jedoch mit der Chancenverwertung: „Im ersten Durchgang sind wir die klar bessere Mannschaft und lassen mehrere Chancen liegen.“ Statt selbst in Führung zu gehen, luden die Gastgeber den Gegner ein: „Dann schenken wir Hartenholm die Führung und verlieren ein bisschen den Faden.“ Blerim Bara nutzte diese Phase in der 24. Minute zum 0:1.
Nach dem Seitenwechsel fand Bargteheide zunächst wieder Zugriff. „Im zweiten Durchgang sind wir die ersten zwanzig Minuten gut im Spiel gewesen und erzielen den Ausgleich“, so Wohlert. Florian Philipp Laue traf in der 72. Minute zum verdienten 1:1.
Doch die Schlussphase gehörte eher den Gästen. „Danach haben wir die Ruhe im eigenen Ballbesitz verloren und Hartenholm hat nochmal ein bisschen gedrückt“, analysierte Wohlert. Trotz der Druckphase blieb es beim Remis.
„Unterm Strich wäre heute natürlich mehr drin gewesen“, resümierte der Trainer, schob aber hinterher: „Trotzdem nehmen wir den Punkt nach schweren Wochen mit und haben uns diesen auch absolut verdient.“
TSV Bargteheide – TuS Hartenholm 1:1
TSV Bargteheide: Yannick Kinnigkeit, Louis Hinze, Florian Henk, Florian Philipp Laue, Henri Lasse Benthien, Nils Fritzsche (90. Mika Rocksien), David Timmermann (55. Jan Luca Schulz), Fynn Bartsch (90. Pascal Leppin), Lenas Jahn (89. Karl Johann Hagelstein), Malte Kentzler, Miles Kinnigkeit (75. Max Christian Nolle) - Trainer: Michel Wohlert
TuS Hartenholm: Samuel Aphrem, Hendrik Wehde, Benjamin Karadzic, Sabri Nasri, Paul Gehrmann, Max Dietmar Zastrow, Til Siemssen, Miguel Patrick Marcus, Maximilian Kokot (78. Alban Velija), Blerim Bara, Marcio Alberto Teixeira Mateus - Trainer: Jörg Zenker - Trainer: Martin Genz
Schiedsrichter: Thao-Vy Nguyen (Flensburg)
Tore: 0:1 Blerim Bara (24.), 1:1 Florian Philipp Laue (72.)