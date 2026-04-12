Laue rettet Bergteheide einen Punkt gegen Hartenholm

– Foto: SV Budberg / Temath

Der TSV Bargteheide hat sich im Heimspiel gegen den TuS Hartenholm mit einem 1:1 begnügen müssen – und dabei vor allem im ersten Durchgang eine bessere Ausgangslage verpasst.

Trainer Michel Wohlert sprach nach Abpfiff von einem insgesamt gerechten Ergebnis, haderte jedoch mit der Chancenverwertung: „Im ersten Durchgang sind wir die klar bessere Mannschaft und lassen mehrere Chancen liegen.“ Statt selbst in Führung zu gehen, luden die Gastgeber den Gegner ein: „Dann schenken wir Hartenholm die Führung und verlieren ein bisschen den Faden.“ Blerim Bara nutzte diese Phase in der 24. Minute zum 0:1.

Ausgleich – und dann zu wenig Kontrolle

Nach dem Seitenwechsel fand Bargteheide zunächst wieder Zugriff. „Im zweiten Durchgang sind wir die ersten zwanzig Minuten gut im Spiel gewesen und erzielen den Ausgleich“, so Wohlert. Florian Philipp Laue traf in der 72. Minute zum verdienten 1:1.