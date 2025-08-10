Laube-Doppelpack: MTV Eintracht Celle glückt Landesliga-Start

Im ersten Durchgang waren die Hausherren die überlegene Mannschaft: Karim Jelalli scheiterte mit seinem Kopfball nach einer Ecke noch an TSV-Keeper Schulz, doch Laube war im Nachschuss zur Stelle (27.). Im zweiten Abschnitt fanden die Schlossparkkicker besser in die Partie, Maxim Schaf scheiterte aus elf Metern aber an Torhüter Lindner (54.). Stattdessen war es abermals Laube, der aus dem Rückraum einlaufend den 2:0-Endstand markierte (81.).