Laube-Doppelpack: MTV Eintracht Celle glückt Landesliga-Start

Landesliga Lüneburg: Etelsen verschießt Strafstoß

Der MTV Eintracht Celle ist mit einem Sieg in die Landesliga-Saison gestartet. Mit einem Doppelpack war Alexander Laube der Matchwinner, zwischenzeitlich vergab der TSV Etelsen die große Möglichkeit auf das Comeback.

Im ersten Durchgang waren die Hausherren die überlegene Mannschaft: Karim Jelalli scheiterte mit seinem Kopfball nach einer Ecke noch an TSV-Keeper Schulz, doch Laube war im Nachschuss zur Stelle (27.). Im zweiten Abschnitt fanden die Schlossparkkicker besser in die Partie, Maxim Schaf scheiterte aus elf Metern aber an Torhüter Lindner (54.). Stattdessen war es abermals Laube, der aus dem Rückraum einlaufend den 2:0-Endstand markierte (81.).

