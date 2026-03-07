Laubach: „Viel Geduld wird gebraucht“

Die Ausgangslage scheint eindeutig. Lupo Martini Wolfsburg II reist als Tabellendritter zum Schlusslicht TV Jahn Wolfsburg. Mit 34 Punkten aus 16 Spielen und einem Torverhältnis von 48:25 gehört die Mannschaft zur Spitzengruppe der Bezirksliga Braunschweig 1.

Ganz anders die Situation beim Gegner: TV Jahn Wolfsburg steht nach 18 Spielen mit nur einem Punkt und einem Torverhältnis von 10:79 auf dem letzten Tabellenplatz.

Doch im Lager von Lupo ist man gewarnt, trotz der klaren Zahlen. Gerade Spiele gegen tiefstehende Gegner können kompliziert werden.

Erinnerungen an das deutliche Hinspiel

Das Hinspiel verlief aus Sicht von Lupo Martini Wolfsburg II nahezu perfekt. Die Mannschaft gewann klar mit 5:0. Die Treffer erzielten Davide de Gaetani (45.), ein Eigentor von Domink Treitl (63.) sowie dreimal Miguel Menendez (74., 82., 89.).

Ein solch deutliches Ergebnis erwartet Trainer Junior Laubach diesmal allerdings nicht.

„Wir haben das Hinspiel 5:0. Aber das Ergebnis wird nicht wieder so hoch ausfallen wie im Hinspiel“, sagt der Lupo-Coach.

Geduld gegen tief stehenden Gegner

Für Junior Laubach ist die taktische Marschroute klar. Er rechnet mit einem sehr defensiven Gegner.

„Es wird ein ähnliches Spiel sein wie gegen Brome“, erklärt er mit Blick auf das jüngste Spiel. „Es wird wieder eine tief stehende Mannschaft sein, die die eigene Hälfte verteidigen wird. Sie werden uns natürlich den Ball überlassen.“

Damit ist die Rollenverteilung klar: Lupo Martini Wolfsburg II wird das Spiel kontrollieren müssen.

„Wir werden wieder viel Ballbesitz haben. Wir müssen versuchen, etwas mit dem Ball anzufangen und in der Lage sein, Torchancen zu erspielen“, betont Junior Laubach.

Warnung vor Kontern

Trotz der erwarteten Dominanz sieht der Trainer eine entscheidende Gefahr.

„Ganz wichtig wird sein, dass wir nicht so offen stehen. Das heißt, dass wir nicht in Konter reinlaufen“, sagt Junior Laubach.

Seine Mannschaft müsse deshalb diszipliniert verteidigen. „Wir müssen versuchen, die restlichen Männer zu markieren, damit sie keinen Platz haben, um uns auszukontern.“

Der Schlüssel zum Erfolg sei Geduld: „Viel Geduld wird gebraucht.“

Die Null als Schlüssel

Entscheidend wird aus Sicht von Junior Laubach der Spielverlauf sein. Vor allem ein früher Vorsprung könnte vieles erleichtern.

„Wenn wir rechtzeitig 1:0 oder 2:0 machen, wird es ein ruhiges Spiel sein“, sagt der Trainer.

Bis dahin aber erwartet er eine umkämpfte Partie. „Aber bis dahin ist es ein offenes Spiel.“