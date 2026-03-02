Laubach: „Ein dreckiger Sieg, wir freuen uns einfach darüber“

– Foto: Lupo Martini

In einem hart umkämpften Bezirksliga-Spiel konnte Lupo Martini Wolfsburg II gegen FC Brome einen knappen 1:0-Heimsieg einfahren. Trainer Junior Laubach sprach von einem „dreckigen Sieg“, lobte aber die kämpferische Leistung seiner Mannschaft und betonte, dass das Team die Kontrolle im Großteil des Spiels hatte.

Am Sonntag empfing die zweite Mannschaft von Lupo Martini Wolfsburg den Tabellen-13. FC Brome und behielt dank eines Treffers von Tom Winkelmann in der 22. Minute die Oberhand. Das Spiel endete 1:0 und sicherte den Wolfsburgern den dritten Tabellenplatz hinter TSV Hillerse und SSV Vorsfelde II.

„Eigentlich war es so wie ich es vor dem Spiel auch gesagt habe, es wird ein komplett anderes Spiel sein und so ist es auch gekommen“, sagte Junior Laubach, Trainer von Lupo Martini II. „Brome stand natürlich tief, wir hatten viel Ballbesitz. In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel klar unter Kontrolle und die Chancen, das Tor zu machen.“

Die Führung durch Winkelmann fiel in der 22. Minute, die Laubach als verdient bezeichnete. In der zweiten Hälfte nahm das Spiel an Intensität zu, und Brome drängte auf den Ausgleich. „Die letzten 20 Minuten der zweiten Halbzeit waren sehr chaotisch. Brome kam wirklich gut rein, hatte ihre Chancen, wir hatten Glück, dass unser Torwart hervorragend gehalten hat“, so Laubach.

Trotz der Nervosität in der Schlussphase konnte Lupo Martini den knappen Vorsprung verteidigen. „Sonst, ja, wenn das Spiel 1:1 ausgegangen wäre, wäre es auch laut den letzten 20 Minuten in Ordnung gewesen. Aber meine Jungs haben gut verteidigt. Ein dreckiger Sieg, wir freuen uns einfach darüber“, resümierte Laubach.

Mit diesem Sieg bleibt Lupo Martini II auf dem dritten Tabellenplatz, vor den Verfolgern aus Isenbüttel und Hankensbüttel, und wahrt die Chance, in der oberen Region weiter ein Wörtchen mitzureden.