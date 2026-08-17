Laub gewinnt Topspiel und übernimmt die Pole Position

Bereits am Donnerstag musste sich der TSV Wörth in Thalmassing die erste Saisonniederlage eingestehen. – Foto: Felix Schmautz

Eine vorgezogene Partie, eine Spielabsage und eine Verlegung – die Kreisliga 1 absolvierte am Wochenende nur ein verkürztes Programm. Dennoch kam es zu einem Führungswechsel. Zurück auf Platz eins ist der FC Laub. Die Schneider-Crew hielt in einem spannenden Top-Spiel den Freien TuS mit 3:2 nieder. Allerdings geht es „oben“ sehr eng zu. So liegen die ersten Fünf der Tabelle aktuell im Bereich von nur zwei Punkten. Unterdessen musste sich der SV Türk Genclik Regensburg beim Debüt von Neu-Coach Ivo Madin mit einer Nullnummer gegen Prüfening zufriedengeben. Weiter gut drauf ist der noch ungeschlagene TSV Kareth-Lappersdorf II. Der Landesliga-Unterbau rückt dank eines 3:1-Heimerfolgs gegen Burgweinting auf den dritten Platz vor. Wegen einer Platzsperrung wurde das Kellerduell zwischen Harting und Sünching abgesagt.



Jeweils ein Punkt war für den SV Donaustauf und die SpVgg Ziegetsdorf vor 67 Besuchern drin. In der 35. Minute brachte Yannik Lehmacher die Gäste in Front, doch Kilian Seidl sorgte in der 63. Minute für das 1:1, erneut in Führung ging Ziegetsdorf durch Yannik Lehmacher in der 71. Minute, doch Donaustauf konnte durch Jozo Sosic in der 75. Minute das 2:2 erzielen, was beiden Kontrahenten letztlich einen Punkt einbrachte. Schiedsrichter: Markus Schindler, Johannes Knott, Stefan Lachner







Der Dreier blieb am Samstag auf Kareths Höhen. Der angereiste SV Burgweinting musste sich vor 80 Zuschauern am fünften Spieltag eine weitere Niederlage eingestehen. In Front ging Kareth II durch Simon Meier in der 16. Minute, Kai Mendl erhöhte für die Hausherren der Partie in der 23. Minute. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Oumar Keita (45.) ein Anschlusstreffer, doch ab der 61. Minute ging der SVB durch die Ampelkarte für Alexander Brandl in Unterzahl und ein Elfmeter in der 89. Minute, gekonnt ausgeführt von Vuk Aleksic, besiegelte den Heimdreier für den Karether Landesliga-Unterbau. Schiedsrichter: Sebastian Ludwig, Konstantin Schäfer, Mourad Touati







Kurzfristig abgesetzt wurde die Partie zwischen dem SV Harting und dem SV Sünching. Grund dafür waren Platzsperrungen. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt.













Der FC Laub setzte sich am Sonntag vor 135 Fans knapp gegen den Freien TuS Regensburg durch. Simon Schmits brachte die Hausherren der Partie in der 20. Minute in Führung, Jonas Wittmann baute diese in der 50. Minute weiter aus. Philip Glaser landete in der 79. Minute einen Anschlusstreffer, doch Daniel Piskurek erhöhte in der 84. Minute erneut für den FC Laub. Philip Glaser landete in der Nachspielzeit das 3:2, doch mehr war nicht drin und der Freie TuS ging somit leer aus. Schiedsrichter: Christian Gawinowski, Erich Krumbholz, Andreas Köstlmeier







Beim SV Türk Genclik Regensburg durften die 50 anwesenden Zuschauer am fünften Spieltag eine torlose Partie miterleben. Zu Gast war der FSV Prüfening, der wie die Hausherren keine Chance verwerten konnte und somit war für die beiden Kontrahenten nur ein Zähler drin. Schiedsrichter: Martin Birnbeck, Matthias Wojciak, Fynn Schröder





Mi., 09.09.2026, 19:00 Uhr SV Obertraubling SV Obertraubling TSV Oberisling Oberisling 19:00 live PUSH



Der SV Obertraubling und der TSV Oberisling treten erst am Mittwoch, den 9. September gegeneinander an.