Laub bezwingt Thalmassing und setzt sich an die Spitze

Der FC Laub (links) war dem FC Thalmassing einen Schritt voraus. – Foto: Andreas Kammermeier

In der Kreisliga 1 halten sich zwei Mannschaften auch nach dem 2. Spieltag weiter schadlos. Der FC Laub setzte mit einem 3:1-Heimsieg gegen den FC Thalmassing ein Ausrufezeichen, während sich der TSV Wörth knapp mit 1:0 in Ziegetsdorf durchsetze. Beide Teams stehen mit je sechs Zählern ganz oben in der Tabelle. Den ersten Saisonsieg feierte Absteiger FSV Prüfening beim 2:0 in Burgweinting. Das andere Stadtduell zwischen dem Freien TuS und Türk Genclik ging mit 4:1 an die Kicker von der Schillerwiese. Noch ohne Punkte, bilden Sünching, Ziegetsdorf und Harting das Tabellenende.



Die SpVgg Ziegetsdorf musste sich am zweiten Spieltag vor 60 Zuschauern gegen den angereisten TSV Wörth/Donau geschlagen geben. In der 66. Minute gingen die Gäste durch die Ampelkarte für Stefan Glöckl in Unterzahl. Trotzdem nutzte Ludwig Hebauer in der 89. Minute eine Chance, um den Dreier auswärts für den TSV zu sichern. Schiedsrichter: Johannes Knott, Adrian Radoi, Dietmar Springer







Mit einem 5:0 sicherte sich Aufsteiger TSV Oberisling am vergangenen Freitag den ersten Saisonsieg gegen den SV Harting. Rudolf Pfaffenroth brachte die Hausherren vor 50 Besuchern in der 21. Minute in Front. Durch ein Eigentor von Manuel Wittmann (54.) stand es 2:0. Daniel Zemer (81.) und Marco Edelmann (83.) trafen ebenfalls, was die Führung weiter ausbaute und Pfaffenroth netzte in der 90.+1. Minute erneut ein, was den klaren Heimdreier mit sich brachte. Schiedsrichter: Elias Braun, Uli Schindler, Stephan Steinberger







Beim Freien TuS Regensburg durften die 70 Fans zugunsten der Gastgeber jubeln. Der SV Türk Genclik Regensburg musste sich in diesem Stadtduell am Ende geschlagen geben. Jason Uwaekwe landete in der sechsten Minute das 1:0 und erhöhte in der 47. Minute. Henry Karges konnte in der 61. Minute eine weitere Chance verwerten und ein Elfmeter, gekonnt ausgeführt von Maximilian Brey sorgte in der 72. Minute für 4:0. In der 86. Minute sah Djiba Conde von den Gästen die rote Karte und Shkelzen Kleqka konnte noch einen Anschlusstreffer landen (90.), doch mehr war nicht in der Partie drin. Schiedsrichter: Ersan Djerekarac, Cesar Dario Morales Juyo, Yvan Chawe Ngatchou







Knapp den Dreier daheim sicherte sich der SV Obertraubling vor 61 Zuschauern gegen den SV Donaustauf. Bereits in der siebten Minute brachte Jozo Sosic die Gäste in Führung, für den Ausgleich sorgte Isaak Berg noch in der ersten Halbzeit (45.+1.). Tobias Fuchs erzielte in der 66. Minute das 2:1 für die Hausherren, doch Kilian Seidl erzielte in der 82. Minute den Ausgleichstreffer. Kurz vor Schluss konnte Rasmus Schwartz (87.) den Heimdreier am zweiten Spieltag für den SV Obertraubling einholen. Schiedsrichter: Tobias Schlehuber, Daniel Hoffmann, Maurice Hoffmann













Der SV Burgweinting ging vor 65 Schaulustigen am zweiten Spieltag leer aus. Zu Gast war der FSV Prüfening, der durch Christian Holzapfel in der 25. Minute in Führung ging. In der 87. Minute besiegelte Pelle Maul dann die Maximalausbeute für den erstmals siegreichen Bezirksliga-Absteiger. Schiedsrichter: Ludwig Held, Tim Sulik, Patrick Will







Knapp den Dreier sicherte sich der TSV Kareth-Lappersdorf II vor 150 Besuchern beim SV Sünching. Die Gastgeber gingen durch Markus Ramsauer in der achten Spielminute noch in Front, doch Simon Meier sorgte bereits in der zehnten Minute für Ausgleich und Alexander Merl netzte in der 59. Minute dann zum Karether Auswärtsdreier ein. Schiedsrichter: Tim Starzinger, Luca Riedl, Johannes Beck







Beim FC Laub durften die 160 Zuschauer einen durchaus überraschenden Heimsieg miterleben, zu Gast war der FC Thalmassing. Bereits in der vierten Minute brachte Jan Fröhler das 1:0 für die Hausherren. Ein Elfmeter, dankend angenommen von Simon Schmits, brachte das 2:0 mit sich (17.). Zuvor hatten die Gäste ihrerseits einen Elfmeter an den Pfosten geschossen. Marco Kronawitter legte in der 54. Minute das 3:0 für Laub drauf. Luca Homeier landete in der 88. Minute noch einen Anschlusstreffer für den FCT. Gästekeeper Patrick Fenzl sah weit in der Nachspielzeit noch die Ampelkarte, was am Spielstand nichts mehr änderte. Schiedsrichter: Andre Luderer, Sandra Weiß, Markus Weiß