Lattwesen-Hattrick sichert Rehren Auswärtssieg in Arnum Ausrufezeichen im Verfolgerduell von FD · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Lattwesen erzielt Hattrick gegen Arnum – Foto: IMAGO IMAGES

Der MTV Rehren A/R hat im Nachholspiel des 15. Spieltags seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel eindrucksvoll untermauert. Beim Tabellenfünften SV Arnum setzte sich die Mannschaft deutlich mit 4:1 durch und ließ dabei von Beginn an keinen Zweifel an der eigenen Zielsetzung aufkommen.

Die Gäste erwischten einen optimalen Start und entschieden die Partie bereits in der Anfangsphase. „Wir haben die Tore genau zum richtigen Zeitpunkt erzielt“, wurde aus dem Rehrener Lager hervorgehoben. Bereits nach drei Minuten brachte Julian Lattwesen seine Mannschaft in Führung, nur wenig später erhöhte Maxim Schäfer auf 2:0. Arnum fand in dieser Phase kaum Zugriff auf das Spiel und wirkte früh verunsichert. Rehren blieb konsequent und nutzte die sich bietenden Räume effektiv. Noch vor der Pause stellte erneut Julian Lattwesen auf 3:0 und sorgte damit frühzeitig für klare Verhältnisse. Auch nach dem Seitenwechsel knüpften die Gäste nahtlos an und erhöhten kurz nach Wiederbeginn auf 4:0 – wiederum durch Lattwesen, der damit zum prägenden Akteur der Partie avancierte.