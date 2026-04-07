Lattwesen-Hattrick sichert Rehren Auswärtssieg in Arnum

Der MTV Rehren A/R hat im Nachholspiel des 15. Spieltags seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel eindrucksvoll untermauert. Beim Tabellenfünften SV Arnum setzte sich die Mannschaft deutlich mit 4:1 durch und ließ dabei von Beginn an keinen Zweifel an der eigenen Zielsetzung aufkommen.
Die Gäste erwischten einen optimalen Start und entschieden die Partie bereits in der Anfangsphase. „Wir haben die Tore genau zum richtigen Zeitpunkt erzielt“, wurde aus dem Rehrener Lager hervorgehoben. Bereits nach drei Minuten brachte Julian Lattwesen seine Mannschaft in Führung, nur wenig später erhöhte Maxim Schäfer auf 2:0. Arnum fand in dieser Phase kaum Zugriff auf das Spiel und wirkte früh verunsichert.
Rehren blieb konsequent und nutzte die sich bietenden Räume effektiv. Noch vor der Pause stellte erneut Julian Lattwesen auf 3:0 und sorgte damit frühzeitig für klare Verhältnisse. Auch nach dem Seitenwechsel knüpften die Gäste nahtlos an und erhöhten kurz nach Wiederbeginn auf 4:0 – wiederum durch Lattwesen, der damit zum prägenden Akteur der Partie avancierte.
Neben der offensiven Effizienz überzeugte Rehren vor allem durch defensive Stabilität. „Wir sind über das gesamte Spiel hinweg hinten nicht einmal ins Schwimmen gekommen und haben nur drei Torschüsse zugelassen“, lautete die Analyse nach Abpfiff. Arnum gelang erst in der Schlussphase der Ehrentreffer, der am Spielverlauf jedoch nichts mehr änderte. „Das Gegentor hätte nicht sein müssen, aber ansonsten war es eine konzentrierte Mannschaftsleistung“, wurde die Leistung insgesamt eingeordnet.
Die Gäste präsentierten sich über die gesamte Spielzeit hinweg reif und abgeklärt. „Hinten brennt nichts an, und vorne haben wir die Qualität, unsere Chancen auszuspielen“, fasste das Trainerteam die Partie treffend zusammen.
Für den SV Arnum hingegen bedeutet die Niederlage einen Rückschlag im Rennen um die vorderen Plätze. Rehren dagegen festigt mit dem überzeugenden Auftritt seine Position in der Spitzengruppe und bleibt dem Führungsduo weiter dicht auf den Fersen.