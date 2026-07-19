​Lattenpech und Glanzparaden. Neukirch triumphiert.

​Bei bestem Fußballwetter im Hüttenwaldstadion boten der TSV Neukirch und der SV Karsee den 110 Zuschauern eine umkämpfte und spannende Partie. Am Ende behielt der Gastgeber die Oberhand und sicherte sich in einem Spiel, das von defensiver Stabilität und vergebenen Chancen geprägt war, einen verdienten, wenn auch hart erkämpften 1:0-Sieg.

​Die Begegnung startete intensiv. Bereits in der Anfangsphase musste sich TSV-Torhüter Heuberger beweisen, als er einen Alleingang von Lukas Beu mit einem starken Zweikampf klärte und sein Gehäuse sauber hielt. Auf der Gegenseite hatte Jonas Müller die erste Großchance für Neukirch, konnte eine Flanke von Ehmann jedoch nicht verwerten. Die Partie wogte hin und her, und auch die Gäste aus Karsee scheiterten in der 15. Minute an einem Elfmeter, den Neukirch-Keeper Nico Tschackert parieren konnte.

​Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Mannschaften konzentriert agierten, nahm der Druck nach dem Wiederanpfiff zu. Jonas Müller sorgte in der 53. Minute für den Aufreger des Tages, als er nach einer Flanke aus kürzester Distanz die Latte traf. Die Partie blieb ausgeglichen, Schiedsrichter Johann Schäfler leitete das Spiel souverän und fand bei beiden Teams eine klare Linie.