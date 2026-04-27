Latte verhindert späten Sieg des SC St. Tönis Der Fußball stand beim SC. St Tönis im Hintergrund. Und so interessiert das 0:0 gegen den VfL Jüchen-Garzweiler nur am Rande. von RP / Uwe Worringer · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Das Spiel zwischen St. Tönis und Jüchen rückt in den Hintergrund – Foto: Jens Terhardt

Gedrückte Stimmung herrschte beim Oberligaspiel zwischen dem SC St. Tönis und dem VfL Jüchen-Garzweiler. Zu nah war noch der Tod von Abteilungsleiter Markus Hagedorn, der am vergangenen Donnerstag im Alter von 56 Jahren verstorben war. Vor dem Spiel richtete sein Sohn Simon bewegende Worte an alle Anwesenden und bedankte sich dabei für die große Anteilnahme, die seine Familie in den vergangenen Tagen erfuhr.

Nach einer Gedenkminute erfolgte der Anpfiff einer Partie, die wie im Hinspiel mit einer Punkteteilung endete. Diesmal blieb es torlos, aber auch wenn keine Tore fielen, war es eine unterhaltsame Begegnung, die beide Mannschaften hätten gewinnen können. Der Sportclub festigte mit dem Resultat gleichzeitig seinen vierten Tabellenplatz. Jüchen nahm im engen Abstiegsgeschehen hingegen einen wertvollen Punkt mit. Spiel ist zweitrangig Beide Mannschaften starteten gut in die Begegnung und schon in der ersten Halbzeit hätten durchaus einige Tore fallen können. Morten Heffungs setzte einen Kopfball an den Pfosten und den Abpraller schoss Julian Suaterna-Florez in die Wolken (5.). Auch auf der anderen Seite stand das Gebälk im Weg, als Nils Friebe frei vor SC-Keeper Simon Sell auftauchte (12.). Fast im Minutentakt folgten weitere Chancen auf beiden Seiten. Nach Flanke von Suaterna-Florez köpfte der spielfreudige Tyler Nkamanyi neben das Tor (14.), der Jüchener Paul Gerber jagte die Kugel an die Unterkante der Latte, was ein interessanter Fall für die Torlinientechnik gewesen wäre (17.). Der SC antwortete mit guten Möglichkeiten durch Suaterna-Florez (18.) und Nkamanyi (24.), blieb aber ebenso erfolglos wie die Gäste, die bis zur Pause munter mitmischten.