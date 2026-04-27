Latte verhindert späten Sieg des SC St. Tönis 

Gedrückte Stimmung herrschte beim Oberligaspiel zwischen dem SC St. Tönis und dem VfL Jüchen-Garzweiler. Zu nah war noch der Tod von Abteilungsleiter Markus Hagedorn, der am vergangenen Donnerstag im Alter von 56 Jahren verstorben war. Vor dem Spiel richtete sein Sohn Simon bewegende Worte an alle Anwesenden und bedankte sich dabei für die große Anteilnahme, die seine Familie in den vergangenen Tagen erfuhr.
Nach einer Gedenkminute erfolgte der Anpfiff einer Partie, die wie im Hinspiel mit einer Punkteteilung endete. Diesmal blieb es torlos, aber auch wenn keine Tore fielen, war es eine unterhaltsame Begegnung, die beide Mannschaften hätten gewinnen können. Der Sportclub festigte mit dem Resultat gleichzeitig seinen vierten Tabellenplatz. Jüchen nahm im engen Abstiegsgeschehen hingegen einen wertvollen Punkt mit.
Beide Mannschaften starteten gut in die Begegnung und schon in der ersten Halbzeit hätten durchaus einige Tore fallen können. Morten Heffungs setzte einen Kopfball an den Pfosten und den Abpraller schoss Julian Suaterna-Florez in die Wolken (5.). Auch auf der anderen Seite stand das Gebälk im Weg, als Nils Friebe frei vor SC-Keeper Simon Sell auftauchte (12.). Fast im Minutentakt folgten weitere Chancen auf beiden Seiten. Nach Flanke von Suaterna-Florez köpfte der spielfreudige Tyler Nkamanyi neben das Tor (14.), der Jüchener Paul Gerber jagte die Kugel an die Unterkante der Latte, was ein interessanter Fall für die Torlinientechnik gewesen wäre (17.). Der SC antwortete mit guten Möglichkeiten durch Suaterna-Florez (18.) und Nkamanyi (24.), blieb aber ebenso erfolglos wie die Gäste, die bis zur Pause munter mitmischten.
Nach dem Seitenwechsel zogen sich die Gäste zunächst etwas zurück und stellten den SC gegen den Ball mit einer Fünferkette vor eine schwierige Aufgabe. Die Blau-Gelben versuchten das Defensivgebilde mit flüssigen Kombinationen auszuhebeln, zeigten auch gute Ansätze, scheiterten aber einige Mal beim entscheidenden Pass in Tornähe an Steckpässen, die zu lang gerieten. Lange blieben ein Kopfball von Heffungs und ein Schuss von Suaterna-Florez die besten Torchancen, bis Schiedsrichter Emircan Kandemir nach Foul an Heffungs auf den Punkt zeigte. Suaterna-Florez lief an, doch auch für den Torjäger endete der Versuch am Querbalken (87.).
Für Trainer Bekim Kastrati war das Spiel am Ende zweitrangig „Es waren schwierige Umstände. Ein schwerer Tag für die Jungs und den Verein. Dafür haben die Jungs aber gegen einen ekeligen Gegner ein gutes Spiel gemacht. Ein riesen Lob ans Team. Sie hat defensiv gut gearbeitet. Der Punkt ist in Ordnung. Mir war nur wichtig, dass wir am Ende nicht noch ein dummes Gegentor kassieren.“