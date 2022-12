Latte, Elfmeter – aber kein Tor für Union Nettetal Beim Heimspiel gegen den Cronenberger SC ist Union Nettetal feldüberlegen, hat zahlreiche Chancen, einen Lattentreffer und sogar einen Elfmeter. Doch ein Tor will nicht fallen. Am Ende steht ein torloses Remis. Andreas Schwan: „Waren heute selbst schuld."

Ein langer Ball über die Abwehrkette brachte Leonard Lekaj (14.) die erste gute Möglichkeit für Nettetal, doch Lekaj scheiterte an Cronenbergs Torwart Yannik Radojewski. Ein Schuss von Florian Wolters (26.) aus knapp 30 Metern knallte anschließend nur an die Torlatte. Wenige Augenblicke später war es Nico Zitzen (30.), der den Ball nach einer Ecke beinahe im Tor untergebracht hätte – doch Mohammed El Gourari verhinderte auf der Linie mit dem Kopf den Führungstreffer der Nettetaler. Es sollte an diesem Tag irgendwie nicht sein: Nachdem Zitzen von Rasim Syuleyman im Strafraum zu Fall gebracht wurde, ging der fällige Foulelfmeter durch Lekaj (35.) unten links am Tor vorbei. Ex-Profi Tugrul Erat musste zudem nach einem Pressschlag im Mittelfeld wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff das Feld vorzeitig verlassen.

Der Spielverlauf blieb auch im zweiten Durchgang weitestgehend bestehen. Die Nettetaler waren weiterhin feldüberlegen und agierten mit viel Offensivdrang. Kurz nach dem Seitenwechsel fasste sich Ahmetilhan Yavuz (51.) nach einem Sprint zum Tor an die Leiste und konnte ebenfalls nicht weiterspielen. Die nächste gute Möglichkeit ließ anschließend nicht lange auf sich warten: Leon Falter (56.) setzte den Ball allerdings aus drei Metern über das Tor. Insgesamt zeigten sich die Nettetaler in der Folge nicht zwingend genug, denn gleich mehrmals landeten die Schüsse aus unmittelbarer Strafraumnähe in den Armen von Radojewski im Cronenberger Tor.