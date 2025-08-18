Lathen-Wahn kassiert erste Heimpleite

Die zweite Mannschaft der SG Berssen/Eisten-Hüven startete heute Nachmittag mit einem 3:2-Auswärtssieg bei der SpVgg Lathen-Wahn in die Saison. Es war ein gelungener Start in die 4. Kreisliga, denn es war erst das erste Spiel der SG. Die Heimmannschaft gewann ihre erste Partie mit nicht weniger als 9:2 gegen die zweite Mannschaft der SG Hülsen/Westerloh-Flechum.

Auch dieses Mal lief es für die Mannschaft aus Lathen-Wahn gut: Sie erspielten sich viele Chancen und spielten gut, konnten aber kein Tor erzielen. Allerdings machten sie zu viele Fehler, sodass die Gäste zweimal trafen. Pascal Rumps erstes Tor nach elf Minuten war ein wunderschöner Distanzschuss, allerdings gegen den Spielverlauf. Lois Woesthoff nutzte einen Fehler fünfzehn Minuten später zum 0:2 (25. Minute).





Danach waren die Gastgeber komplett erledigt: Zwei Auswechselspieler folgten, und das Tor fiel prompt. Leon Utockin tat es ihm gleich und feierte seinen Treffer mit dem anderen Einwechselspieler Asad Abdinasir. Beim Stand von 1:2 begann die kurze Pause auf dem Platz und bereitete man die zweite Halbzeit vor. Die Gäste starteten gut und bauten ihre Führung durch Patrick Jansen aus. Lang hielt das Ergebnis, denn danach passierte nicht mehr viel, obwohl die SpVgg zeigte, dass sie zu mehr fähig war und einen Punkt verdient hätte. Utockin versuchte zwar noch, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch sein Tor fünf Minuten vor Schluss kam viel zu spät.