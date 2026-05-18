Lathen siegt, Wesuwe patzt: Titelrennen bleibt offen

Raspo Lathen marschiert weiter vorneweg, Wesuwe bleibt trotz Dämpfer in Papenburg mitten im Titelrennen. Zwei Spieltage vor Schluss wird’s oben in der Kreisliga Mitte-Nord enger als die Parkplatzsuche beim Dorffest.

Klassenerhalt perfekt: Papenburg krönt starke Rückrunde

Nach einer Hinrunde mit gerade einmal fünf Punkten schien der Abstieg für die DJK Eintracht Papenburg lange kaum noch zu verhindern. Doch dank einer beeindruckenden Rückrunde hat der Aufsteiger den Klassenerhalt in der Kreisliga nun vorzeitig perfekt gemacht. Mit dem verdienten 2:0-Heimsieg gegen den FC Wesuwe setzte Papenburg seiner Aufholjagd die Krone auf. Defensiv kompakt, vorne eiskalt

Von Beginn an präsentierte sich Papenburg konzentriert und diszipliniert. Während Wesuwe zwar mehr Ballbesitz hatte, fanden die Gäste kaum Lücken gegen die kompakte Defensive der Gastgeber. Nach einem Abwehrfehler nutzte Daniel Wolters die Gelegenheit eiskalt aus und erzielte in der 25. Minute das 1:0. Wesuwe tat sich insgesamt schwer, wirklich gefährlich zu werden. Zwar kamen die Gäste nach der Pause besser ins Spiel und erspielten sich mehrere Chancen, unter anderem durch Henk-Darwin Gröninger, Simon Schulte und Henri Schnieders, doch entweder fehlte die Präzision oder Papenburgs Defensive rettete in höchster Not. Grote entscheidet die Partie In der Schlussphase machte Papenburg schließlich alles klar. Nach einer Vorlage von Maciej Posluszny köpfte Jannes Luca Grote den Ball in der 80. Minute sehenswert zum 2:0-Endstand ein. Auch danach blieb Wesuwe bemüht, doch selbst in der langen Nachspielzeit gelang kein Treffer mehr. Mit dem Erfolg feierte die DJK Eintracht Papenburg nicht nur drei wichtige Punkte, sondern auch offiziell den Klassenerhalt. Die Mannschaft belohnte sich damit für eine starke Entwicklung in der Rückrunde und bewies eindrucksvoll Moral und Zusammenhalt. Für den FC Wesuwe bedeutet die Niederlage dagegen einen Dämpfer im Aufstiegsrennen. Trotz der verpassten Chance bleibt die Mannschaft als Tabellendritter mit 47 Punkten und einem Spiel weniger aber weiterhin mitten im Kampf um die Meisterschaft.

Der TuS Aschendorf hat das Auswärtsspiel beim SV Erika-Altenberge mit 1:0 gewonnen und klettert damit vorerst auf Platz neun der Tabelle. Den entscheidenden Treffer erzielte Marlon Röttgers-Abeln bereits in der 12. Minute. Erika-Altenberge bleibt trotz der Niederlage auf Rang sechs. Torschützenfolge: 0:1 Marlon Röttgers-Abeln (12.)

Das letzte Heimspiel der Saison hatte in Bockholte alles, was der Kreisliga-Sonntag hergibt: Abschiede, Freistoßkunst, Luftlöcher und am Ende einen Tabellenführer, der sich trotz aller Gegenwehr nicht vom Weg Richtung Meisterschaft abbringen ließ. Der SV Raspo Lathen gewann beim FC Bockholte mit 2:1. Und mittendrin: FuPa-Liveticker-Mann Robin Peters, der jede Großchance, jeden Krampf und jeden Freistoß fein säuberlich festhielt. Dickmann schweißt einen rein, Rovbel hält dagegen Schon früh wurde klar, warum Raspo Lathen ganz oben steht. Fabian Meyering und Dominic Dickmann klopften bereits in den ersten Minuten an, ehe Dickmann in der 9. Minute einen direkten Freistoß humorlos zum 1:0 in die Maschen jagte. „Starker Schuss von Domi“, notierte Robin Peters trocken im Liveticker. Mehr musste man dazu eigentlich nicht sagen. Lathen drückte weiter, spielte viel über links und sammelte Großchancen wie andere Leute Panini-Bilder. Doch Bockholte blieb drin. Erst kratzte Simon Vooren am Ausgleich, dann machte es Oleg Rovbel kurz vor der Pause besser. Maisser Shamo marschierte lange ohne Gegenspieler durchs Mittelfeld, legte quer und Rovbel schob zum 1:1 ein. Ein Treffer, der den Platz plötzlich wieder glauben ließ. Gerdelmann staubt ab, dann wird’s emotional Nach der Pause blieb das Spiel wild. Bockholte hatte Chancen durch Vooren und Stürmeyer, Lathen vergab auf der anderen Seite gleich mehrfach. Besonders Tim Gerdelmann leistete sich erst ein Luftloch, ehe er in der 56. Minute doch noch zum Helden wurde und einen Abpraller zum 2:1 über die Linie drückte. Danach wurde es das typische Kreisliga-Finale: Krämpfe bei den Gästen, Gelbe Karten, lange Nachspielzeit und Chancen auf beiden Seiten. Hermann Stürmeyer hätte spät beinahe noch den Ausgleich erzielt, während Pascal-Alexander Dickmann auf der Gegenseite die Entscheidung liegen ließ.