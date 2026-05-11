Lathen is back: Werbebanden neu, Tabellenführung zurück

Mit neuen Werbebanden am Platz und alter Entschlossenheit auf dem Rasen hat sich der SV Raspo Lathen die Tabellenführung zurückgeholt. Beim 2:1 gegen den SV Esterwegen zeigte die Mannschaft von Maik von Lintel, warum sie die beste Defensive der Kreisliga Mitte/Nord stellt und warum der Weg zur Meisterschaft plötzlich zweimal über Lorup und zwischendrin über den FC Bockholte führt. FuPa-Liveticker-Mann Robin Peters hatte dabei mehr Großchancen zu notieren als ein Schiedsrichter Ausreden nach einem Derby.

Es war ein Nachmittag, an dem Raspo Lathen früh klarmachte, dass die Tabellenführung keine Leihgabe sein sollte. Bereits in der zweiten Minute tauchte Nils Kröger erstmals gefährlich vor dem Tor auf. Danach rollte Angriff um Angriff Richtung Esterweger Strafraum.

In der 28. Minute belohnte sich Lathen dann erstmals: Tim Gerdelmann legte auf, Nils Kröger traf zu seinem zehnten Saisontor. Keine drei Minuten später stand es schon 2:0. Pascal-Alexander Dickmann scheiterte zunächst noch, doch Torben Gaulke staubte ab und erzielte seinen ersten Saisontreffer.

Und während draußen vor dem Platz noch die neuen Werbebanden glänzten, ließ Raspo drinnen auf dem Feld ebenfalls keinen Zweifel daran, dass hier gerade ernsthaft um die Meisterschaft gespielt wird. Vor dem Spiel hatte der Verein noch stolz vermeldet, dass in Lathen weitere Banden ausgetauscht wurden. „Es sieht richtig gut aus“, hieß es im Liveticker. Nach 31 Minuten galt das auch für die Tabelle.

Esterwegen meldet sich zurück, aber Lathen übersteht die Druckphase

Ganz erledigt war Esterwegen allerdings nicht. Direkt nach der Pause brachte Andreas Rieken mit Justin Brechters neuen Schwung. Erst vergab Brechters noch, dann hatte Simon Jansen eine große Chance – ehe genau diese beiden in der 57. Minute kombinierten. Jansen legte auf, Brechters traf zum 2:1-Anschluss.

Plötzlich bekam das Spiel jene Nervosität, die Tabellenzweikämpfe im Mai so besonders macht. Esterwegen drückte, Lathen konterte. Robin Peters dokumentierte im FuPa-Liveticker Großchance um Großchance: van den Wildenberg, Böwer und Kröger vergaben für Raspo, Luca Brake scheiterte auf der anderen Seite am möglichen Ausgleich.

In der Nachspielzeit hätte Niklas Janßen dann beinahe alles entschieden, stand bei seiner Großchance aber im Abseits. Wenige Sekunden später war Schluss.

Meisterrennen mit Lorup und Bockholte

Mit dem 2:1 hat sich Raspo Lathen die Tabellenführung zurückgeholt und geht mit Rückenwind in die entscheidenden Wochen. Der Weg zur Meisterschaft führt nun zweimal über Lorup – und dazwischen wartet noch der FC Bockholte. Ein Restprogramm, das klingt wie drei Kapitel Kreisliga-Endspiel.

Der SV Esterwegen dagegen muss den Blick eher nach unten richten. Für die Mannschaft warten mit Flechum und Stavern noch zwei Aufgaben, in denen dringend Punkte gebraucht werden. Immerhin zeigte die zweite Halbzeit in Lathen, dass sich die Mannschaft noch längst nicht aufgegeben hat.

Und irgendwo zwischen Großchancen, Gelben Karten und neuen Werbebanden blieb am Ende vor allem ein Eindruck hängen: In Lathen wird gerade nicht nur renoviert. Dort entsteht ganz nebenbei ein ernsthafter Meisterschaftstraum.