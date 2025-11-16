Lathen fegt Papenburg vom Platz - Kettlers Traumtor im Sonnenblitz

Der SV Raspo Lathen hat am Sonntag vor heimischer Kulisse ein deutliches Statement gesetzt. Mit 6:1 bezwang die Mannschaft von Trainer Maik von Lintel das stark unter Druck stehende Schlusslicht DJK Eintracht Papenburg und bestätigte damit ihre Rolle als klarer Favorit. Besonders ein Treffer wird den Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben.

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, die durch Kröger, van den Wildenberg und Pascal-Alexander Dickmann mehrfach früh vor dem Führungstreffer standen. Dennoch dauerte es bis zur 43. Minute, ehe Nils Kröger nach einem konzentrierten Angriff das erlösende 1:0 besorgte. Nur zwei Minuten später erhöhte Dominic Dickmann mit seinem zehnten Saisontor auf 2:0.

Papenburg kurzzeitig im Spiel, dann der Moment des Tages

Nach der Pause meldete sich Eintracht Papenburg durch Ivan Lebed (54.) zurück und verkürzte auf 1:2. Doch Lathen ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und setzte in der Schlussphase zu einem beeindruckenden Endspurt an.

Den Höhepunkt der Partie lieferte jedoch Malte Kettler in der 85. Minute: Sein Distanzschuss zum 3:1 war ein echtes Traumtor, das gerade in dem Moment fiel, als sich die Sonne - eine Woche lang im Emsland verschollen - plötzlich zwischen den Wolken zeigte und den Kameramann blendete. Der Liveticker-Schreiberling Robin Peters, der das Spiel auch in bewegten Bildern festhielt, sprach von einem „Schuss wie aus dem Nichts, unhaltbar, unvergesslich“.

Lathen dreht zum Kantersieg auf

In den letzten Minuten brach Papenburg komplett auseinander:

Kettler erhöhte per direktem Freistoß auf 5:1 (89.),

Dickmann schnürte seinen Doppelpack zum 4:1 (87.)

und setzte schließlich per Foulelfmeter in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 6:1 (90.+2).

Zudem musste Papenburgs Jannick Siemer nach seinem Foul, das zum Strafstoß führte, mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz.

Fazit

Der SV Raspo Lathen zeigte eine reife, konsequente Leistung und bleibt damit im oberen Drittel der Kreisliga Mitte/Nord. Für Eintracht Papenburg hingegen verschärft sich die Lage im Tabellenkeller weiter. Dass Lathen drei Punkte fest eingeplant hatte, war jedem klar, doch in dieser Deutlichkeit war es ein echtes Ausrufezeichen.

Der Liveticker von Robin Peters bot den Fans nicht nur schnelle Infos, sondern dieses Mal auch die entscheidenden Bilder: vor allem die eindrucksvolle Sonne-Kettler-Momentaufnahme dürfte seinen Cliparchiv um ein Highlight bereichert haben.

____________________

Sieger im VGH Fairness Cup = SV GW Dersum!