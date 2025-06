Laszlo Ziegler will Trainerkarussell beim TSV Aßling stoppen: „Weiß, wie der Büchsenberg tickt“

Die Relegation wurde erreicht und mit 2:1 gegen den FV Oberaudorf gewonnen. „Es ist fast so, als würde er auf einen Knopf drücken und die Mannschaft ist eine andere“, fasste Abteilungsleiter Florian Knoblich die Einsätze des jungen Familienvaters zusammen. „Hubsi kennt die Spieler seit vielen Jahren, was er sagt, wird umgesetzt. Leider war er nicht zu einem Weitermachen als Cheftrainer zu bewegen.“

„Das war aber schon vor der Saison klar, dass ich nur interimsmäßig zur Verfügung stehe“, sagt Andreas Huber selbst. Das Lob, dass mit ihm der Erfolg Einzug halte, weist er bescheiden zurück: „Das liegt nicht nur an mir. Die Jungs haben alle mitgezogen, auch wenn es mal nicht so gut lief. Nach elf, zwölf, oder sind es 13 Saisons, die ich in Aßling bin, passt es eben.“

Laszlo Ziegler und Andreas Huber tauschen die Rollen

Dass am Büchsenberg bisweilen besonderes Fingerspitzengefühl erforderlich ist, weiß einer, der die letzten drei Partien von der Seitenlinie aus ebenfalls mitgestaltet hat: Laszlo Ziegler. Nach acht Jahren als Trainer der Aßlinger Frauenmannschaft („da kennst jeden Stein auf dem Büchsenberg“) hatte es ihn zum ersten Einsatz bei einer Herren-Elf nach Kirchseeon gezogen. Beim Kreisligisten war jedoch kurz nach Beginn der Rückrunde Schluss.

Ziegler konnte und wollte aber nicht vom Fußball lassen. Der 37-Jährige schlüpfte ins Aßlinger Dress und arbeitete mit am Klassenerhalt. Zunächst auf dem Feld, dann als Co-Trainer von Andreas Huber. „Wir passen gut zusammen, wie sich herausgestellt hat.“ Nachdem man „alles auf links gedreht“ habe, „war es eine ganz andere Mannschaft, die in die letzten beiden Punktspiele ging. Dieser neue Prozess war wichtig für die Relegation“, so Zieglers Analyse.

Er wird nun die Rollen mit Andreas Huber tauschen. Ziegler wird die Büchsenberger als Coach in die kommende Kreisklassen-Spielzeit führen, Huber als sein Co fungieren. Bedenken ob der zuletzt kurzen Halbwertszeit eines Aßlinger Trainers hat Laszlo Ziegler nicht. „Ich weiß, wie der Büchsenberg tickt, und das Team ist eine gute Truppe, die zusammenhält.“