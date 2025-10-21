Der 14. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems hatte alles zu bieten, was Fußballherzen höherschlagen lässt – packende Duelle, späte Tore und Überraschungen im Tabellenkeller wie an der Spitze. Während Tabellenführer VfL Oythe im Topspiel beim FC Lastrup eine empfindliche Niederlage hinnehmen musste, nutzte SV Thüle die Gelegenheit und rückte mit einem dramatischen Last-Minute-Sieg gegen Friesoythe bis auf einen Punkt heran. Dahinter bleibt RW Damme mit einem souveränen Auswärtserfolg weiter in Lauerstellung. Im Tabellenkeller meldeten sich Visbek und Brockdorf mit wichtigen Siegen eindrucksvoll zurück, während Bethen und Goldenstedt erneut Federn ließen. Der Spieltag zeigte eindrucksvoll: Die Liga bleibt eng und unberechenbar – sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf.

Molbergen feierte einen hart erkämpften Heimsieg gegen Goldenstedt und bleibt damit im gesicherten Mittelfeld. In einer chancenarmen Partie nutzte der SVM eine der wenigen Möglichkeiten eiskalt aus. Goldenstedt kämpfte zwar bis zum Schluss, blieb aber im Abschluss zu harmlos. Der TuS steckt nach der Niederlage weiter in der unteren Tabellenregion fest.

Im Topspiel des 14. Spieltags setzte sich der SV Thüle knapp, aber verdient gegen Friesoythe durch. Die Gastgeber zeigten nach dem Rückstand Moral und drehten die Partie mit großem Einsatz mit dem goldenen Tor in der Nachspielzeit. Mit dem Sieg festigte Thüle Platz zwei und bleibt dem Tabellenführer Oythe dicht auf den Fersen. Friesoythe musste dagegen einen Dämpfer im Kampf um die Spitzenplätze hinnehmen.

Visbek sorgte für eine der Überraschungen des Spieltags und entführte drei Punkte aus Höltinghausen. Für Visbek war es erst der zweite Saisonsieg – wertvolle Big-Points im Abstiegskampf. Höltinghausen verpasst es dagegen, sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen.

Amasya Spor Lohne landete beim Aufsteiger Bethen einen wichtigen Auswärtssieg. Nach einer defensiv konzentrierten Vorstellung erzielten die Gästen nach einer guten halben Stunde den entscheidenden Treffer. Bethen rannte danach vergeblich an und ließ die nötige Durchschlagskraft vermissen. Durch den Erfolg bleibt Lohne in der Tabelle am rettenden Ufer dran.

Lastrup lieferte dem Tabellenführer Oythe ein echtes Spektakel und fügte ihm die zweite Saisonniederlage zu. Mit viel Leidenschaft und Effizienz im Angriff überraschte der FCL den Favoriten mehrfach. Oythe konnte die Partie zwar zwischenzeitlich drehen, doch Lastrup ließ zeigte Moral und spät den Sieg feiern. Trotz der Niederlage bleibt Oythe Spitzenreiter, während Lastrup sich in der Verfolgergruppe festsetzt.

RW Damme zeigte sich wieder in Torlaune und siegte deutlich in Petersdorf. Früh stellte der Favorit die Weichen auf Sieg und ließ den Gastgebern kaum Raum zur Entfaltung. Petersdorf kämpfte zwar, fand aber defensiv keine Stabilität. Damme bleibt damit in Schlagdistanz zur Tabellenspitze und festigt Platz drei.

Brockdorf setzte im Duell zweier Kellerkinder ein wichtiges Lebenszeichen und feierte einen knappen, aber verdienten Heimsieg. In einer zähen Partie erzielten die Gastgeber das goldene Tor nach einer gespielten Stunde. Für Brockdorf war es ein enorm wichtiger Dreier im Abstiegskampf.