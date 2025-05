Last-Second-Knockout: Römstedt-Niederlage schockt die Keller-Teams

Zuvor bastelten die Gäste fleißig am Siegtor, bissen sich aber reihenweise die Zähne an MTV-Schlussmann Clemens Hilbrecht aus. Schließlich war es Fabian Schmidt, der erst in der Nachspielzeit eingewechselt wurde, und das Leder mit der Innenseite aus zwölf Metern flach auf die richtige Seite des Pfostens setzte (90.+7).

Während Etelsen einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt bejubelt, kassierten die Römstedter ihren 100. Gegentreffer. Außerdem schiebt der TSV wiederum den TSV Bardowick zurück auf einen Abstiegsplatz und hat den Klassenerhalt in der eigenen Hand.