Last-Second-Drama: TSV Essingen rettet 3:3 gegen FC 08 Villingen

Unterhaltsamer Schlagabtausch in Essingen: Gegen den FC 08 Villingen geht es hin und her. Am Ende steht ein 3:3 auf der Anzeigetafel im Oberliga-Heimspiel des TSV Essingen.

Nicht mal drei Minuten waren auf dem Kunstrasen in der Carento-Arena gespielt, da sahen die knapp 200 Zuschauer die erste kuriose Situation: Julian Biebl spritzte bei einem Querpass im Mittelfeld dazwischen, der Ball rollte in Richtung Tom Österle, der ihn mit den Händen aufnahm. Schiedsrichterin Daniela Kottmann wertete die Szene als bewussten Rückpass und entschied auf indirekten Freistoß im Essinger Strafraum. Der Versuch wurde kurz vor der Linie geblockt.

In der 10. Minute hatten die Gäste ihren zweiten gefährlichen Abschluss, doch Kevin Müller schoss knapp am langen Pfosten vorbei. Das Topspiel der Oberliga war in der Folge intensiv, ohne große Torraumszenen. Ein Eckball ließ die Essinger in der 38. Minute jubeln: Daniel Schelhorn fand den Kopf von Niklas Groiß, der zum 1:0 einnetzte. Kurz vor der Pause musste Österle noch einmal ran und fischte einen Schuss von Gian-Luca Feißt aus dem kurzen Eck.

Standards auf beiden Seiten erfolgreich

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel der Ausgleich: Gabriel Cristilli köpfte eine Flanke von links zum 1:1 ein. Die Essinger Antwort folgte in der 59. Minute: Patrick Auracher schlug einen fulminanten Freistoß von der Mittellinie in den Strafraum, wo Lennart Ruther einlief und per Kopf das 2:1 erzielte. Kurz darauf fast der Doppelschlag, doch Manuel Abele scheiterte am Pfosten. Stattdessen traf auf der Gegenseite Marcel Sökler nach einer Ecke per Seitfallzieher zum 2:2.

In der 88. Minute dann der vermeintliche Lucky Punch für Villingen: Georgios Pintidis nahm einen abgewehrten Einwurf direkt und traf flach ins Eck – 2:3.

Doch der TSV hatte tief in der Nachspielzeit noch eine Antwort: Wiedmanns Einwurf verlängerte Auracher mustergültig, und Max Neunhoeffer musste aus kurzer Distanz nur noch den Fuß hinhalten – 3:3. Direkt danach war Schluss. Dank großer Mentalität in den Schlussminuten holte der TSV einen Punkt und bleibt in der Tabelle vor Villingen.