Last-Minute-Wende gegen Hansa Friesoythe

In einem dramatischen Bezirksliga-Spiel hat der SV Bethen gegen den SV Hansa Friesoythe einen späten 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Heimsieg gedreht. Die Gäste führten bis zur 88. Minute, ehe David Niemeyer und Henrik Engelbart die Partie mit einem Doppelschlag in der Schlussphase komplett kippten.
Lange Zeit sah es nach einem Auswärtssieg für Hansa aus. Nach torloser erster Hälfte brachte Lukas Pleye die Mannschaft von Trainer Luc-Arsene Diamesso in der 64. Minute in Führung. Doch statt nachzulegen oder die knappe Führung konsequent zu verteidigen, verlor Friesoythe mehr und mehr den Zugriff.
„Ärgerlich, weil wir meiner Meinung nach nicht so schlecht gespielt haben. Aber nach dem 1:0 haben wir einfach aufgehört, Fußball zu spielen“, sagte Diamesso nach dem Spiel. „Wir müssen lernen, ein Ergebnis zu verteidigen oder das zweite Tor zu machen. Es ist schade, dass wir den Gegner so wieder ins Spiel zurückkommen lassen.“
Bethen nutzte die Schwächen konsequent. Erst glich David Niemeyer in der 88. Minute aus, dann erzielte der eingewechselte Henrik Engelbart in der Nachspielzeit (90.+2) den umjubelten Siegtreffer.
Durch den Dreier klettert Aufsteiger SV Bethen auf Rang dreizehn der Tabelle (zehn Punkte), während Hansa Friesoythe mit fünfzehn Zählern auf Platz elf abrutscht – allerdings bei zwei Spielen weniger als einige Konkurrenten.
SV Bethen – SV Hansa Friesoythe 2:1
SV Bethen: Michael Litau (78. Bennet Groß), Sebastian Diedrich (67. Henrik Engelbart), Christian Düker, David Niemeyer, Nils Klinker, Philipp-Dustin Miegel (71. Jonathan Ellmann), Carsten Düker (60. Jaques Wilhelm), Thorben Heitmann, Ole Landwehr, Sebastian Sander, Sascha Thale - Trainer: Torsten Wiemann
SV Hansa Friesoythe: Wojciech Maciej Wilhelm, André Thoben, Jonas Hiller, Kai Stratmann, Sören Hinrichs, Emirhan Polattimur (71. Malte Breher), Zakaria Bayo (61. Janek de Buhr), Lukas Pleye, Abdallah Remmou, Jordy Biakala (89. Mohamad Al Ali), Jeremy Knese - Trainer: Luc-Arsene Diamesso
Schiedsrichter: Pascal Wilke
Tore: 0:1 Lukas Pleye (64.), 1:1 David Niemeyer (88.), 2:1 Henrik Engelbart (90.+2)