Last-Minute-Wende gegen Hansa Friesoythe

In einem dramatischen Bezirksliga-Spiel hat der SV Bethen gegen den SV Hansa Friesoythe einen späten 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Heimsieg gedreht. Die Gäste führten bis zur 88. Minute, ehe David Niemeyer und Henrik Engelbart die Partie mit einem Doppelschlag in der Schlussphase komplett kippten.

Lange Zeit sah es nach einem Auswärtssieg für Hansa aus. Nach torloser erster Hälfte brachte Lukas Pleye die Mannschaft von Trainer Luc-Arsene Diamesso in der 64. Minute in Führung. Doch statt nachzulegen oder die knappe Führung konsequent zu verteidigen, verlor Friesoythe mehr und mehr den Zugriff.

„Ärgerlich, weil wir meiner Meinung nach nicht so schlecht gespielt haben. Aber nach dem 1:0 haben wir einfach aufgehört, Fußball zu spielen“, sagte Diamesso nach dem Spiel. „Wir müssen lernen, ein Ergebnis zu verteidigen oder das zweite Tor zu machen. Es ist schade, dass wir den Gegner so wieder ins Spiel zurückkommen lassen.“

Bethen nutzte die Schwächen konsequent. Erst glich David Niemeyer in der 88. Minute aus, dann erzielte der eingewechselte Henrik Engelbart in der Nachspielzeit (90.+2) den umjubelten Siegtreffer.