Last-Minute-Wahnsinn: Union Lohne dreht Spiel in Neuenhaus von G. B. · Heute, 17:05 Uhr · 0 Leser

Union Lohne zeigt nach der 0:4-Niederlage der Vorwoche die richtige Reaktion und gewinnt beim SV Borussia 08 Neuenhaus mit 3:2. In einer dramatischen Schlussphase sorgt Marcel Strohecker in der 97. Minute für die Entscheidung.

Lohne verpasst frühe Führung - Strohecker trifft zur Pause Union Lohne erwischte trotz personeller Ausfälle den besseren Start und setzte Neuenhaus früh unter Druck. Mehrere gute Möglichkeiten durch Hebbelmann, Lake und Speer blieben jedoch ungenutzt. Erst in der 31. Minute fiel die verdiente Führung: Marcel Strohecker traf per Kopf aus kurzer Distanz zum 0:1.

Mit zunehmender Spieldauer kam Neuenhaus besser in die Partie und erarbeitete sich eigene Chancen, doch Lohnes Keeper Hermsen hielt die Führung bis zur Pause fest.

– Foto: SV Union Lohne

Neuenhaus dreht das Spiel - Lohne zeigt Moral Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel zugunsten der Gastgeber. Steffen Lankhorst glich in der 59. Minute per Kopf aus, ehe Rene Lange nur fünf Minuten später nach einer Ecke zur 2:1-Führung traf. Lohne kämpfte sich jedoch zurück und belohnte sich spät: Phil Foppe erzielte in der 89. Minute nach Vorlage von Strohecker den Ausgleich zum 2:2. Elfmeter-Drama und Entscheidung in der Nachspielzeit In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst vergab Rendi Kildau in der 94. Minute einen Foulelfmeter und ließ die große Chance zur Führung liegen. Doch Lohne blieb dran: In der 97. Minute zog erneut Marcel Strohecker aus rund 20 Metern ab, sein abgefälschter Schuss schlug zum 3:2-Sieg ein. Am Ende steht ein glücklicher, aber aufgrund der Moral und der starken Anfangsphase verdienter Auswärtssieg für Union Lohne.