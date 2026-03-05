Last-Minute-Wahnsinn in Weilheim: Berkheim feiert dramatischen Sieg Bezirksliga Neckar/Fils: Ein spektakulärer Auftakt in den 18. Spieltag lässt den Außenseiter im Abstiegskampf hoffen. von LS · Heute, 22:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Harich

Der Fußball schreibt oft die packendsten Geschichten, und der heutige Abend war ein Paradebeispiel dafür. In der Bezirksliga Neckar/Fils wurde mit dem heutigen Auftakt des 18. Spieltags ein Feuerwerk der Emotionen abgebrannt, das die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielt. Während der Favorit strauchelte, bewies der Tabellenkeller eine Moral, die jede Logik des Sports sprengte.

Was für eine dramatische Achterbahnfahrt. Der favorisierte Aufsteiger TSV Weilheim/Teck empfing den abstiegsbedrohten TSV Berkheim zu einem Duell, das an Intensität und purer Leidenschaft kaum zu überbieten war. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams, doch nach dem Seitenwechsel explodierte die Partie förmlich und mündete in einem Herzschlagfinale, das niemand so schnell vergessen wird. In der 51. Minute brachte Alperen Karaceylan die Gastgeber mit dem Treffer zum 1:0 in Führung und schien die Weichen für den erwarteten Heimsieg zu stellen. Doch Berkheim wehrte sich mit allem, was es hatte. Alejandro Bartmann markierte in der 77. Minute den Ausgleich zum 1:1, bevor die Schlussphase völlig außer Kontrolle geriet. In der 86. Minute verwandelte Sebastian Franken einen Foulelfmeter zur umjubelten 1:2-Führung für die Gäste.

Wer dachte, das wäre die Entscheidung gewesen, sah sich getäuscht: Nur zwei Minuten später, in der 88. Minute, glich Nai Pascal Amekpo zum 2:2 aus. Doch der letzte, alles entscheidende Akt gehörte dem Außenseiter. In der dritten Minute der Nachspielzeit war es Domenic Spohn, der den 2:3-Siegtreffer erzielte. ---

In Plochingen kommt es am Sonntagnachmittag zu einem Schicksalsduell im Tabellenkeller. Der Elfte trifft auf den Zwölften. Beiden Mannschaften sind punktgleich, was die Begegnung zu einem klassischen Sechs-Punkte-Spiel macht. Oberboihingen geht mit der psychologischen Stärke des 3:1-Sieges aus dem Hinspiel in die Partie. Für Plochingen (17 Punkte) ist dieses Spiel die Chance zur Revanche und zur Flucht aus der gefährlichen Zone, während Oberboihingen (17 Punkte) den Gegner in den Abgrund mitreißen will.

David gegen Goliath – doch die Vorzeichen haben sich verschärft. Der Tabellenvierzehnte Jesingen empfängt den gestürzten Spitzenreiter aus Heiningen. Die Gäste (40 Punkte) haben am letzten Spieltag die Tabellenführung verloren und brennen auf Wiedergutmachung. Das Hinspiel glich einer Demontage, als Heiningen die Jesinger mit 8:1 förmlich überrollte. Jesingen wird alles in die Waagschale werfen müssen, um eine erneute Schmach zu verhindern, während Heiningen mit Wut im Bauch den Thron zurückerobern will.

In Geislingen herrscht nackte Existenznot. Die Reserve des SC Geislingen steht mit nur zwei mageren Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und blickt in den Abgrund. Der Gast aus Frickenhausen (21 Punkte) rangiert auf Platz zehn und möchte den sicheren Mittelfeldplatz festigen. Schon im Hinspiel behielt Frickenhausen mit 3:0 souverän die Oberhand. Für Geislingen geht es nur noch um die Ehre und darum, sich mit Anstand aus der Liga zu präsentieren.

Dies ist das Spiel der Spiele für den neuen Spitzenreiter. Der 1. FC Donzdorf thront mit 41 Punkten an der Spitze und empfängt den Tabellenfünften aus Kirchheim. Die Hausherren wissen um die Schwere der Aufgabe, auch wenn das Hinspiel mit einem unglaublichen 6:0-Sieg für Donzdorf endete. Kirchheim (33 Punkte) hat diese Schande nicht vergessen und wird auf Rache sinnen. Donzdorf darf sich keinen Patzer erlauben, da die Konkurrenz aus Heiningen und Ebersbach nur auf einen Fehler lauert. So., 08.03.2026, 15:30 Uhr FV Vorwärts Faurndau Faurndau Türkspor Nürtingen 73 Türkspor 15:30 PUSH In Faurndau erwartet die Fans ein Duell, das bereits im Hinspiel für Herzrasen sorgte. Damals siegte Faurndau in einer wilden Partie mit 4:3 gegen Türkspor Nürtingen. Faurndau (28 Punkte) steht im gesicherten oberen Mittelfeld, während Türkspor (14 Punkte) auf Rang 13 um den Klassenerhalt kämpft. Die Gäste müssen punkten, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht endgültig zu verlieren, doch Faurndau ist vor heimischer Kulisse eine Macht.

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr TSG Salach TSG Salach TSV Denkendorf Denkendorf 15:30 PUSH

Nachbarn in der Tabelle, Nachbarn in der Not: Der Neunte empfängt den Achten. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die Salach mit 3:2 für sich entschied. In dieser Begegnung geht es darum, wer den Sprung in die obere Tabellenhälfte schafft und wer sich vorerst nach unten orientieren muss. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe erwartet, bei dem Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden werden.