Last-Minute-Wahnsinn in Siedenbollentin und Remis im Spitzenspiel

– Foto: Frank Arlinghaus

Die NOFV-Oberliga Nord bot eine geballte Ladung Leidenschaft und sportliche Dramatik, als der heutige Auftakt des 28. Spieltags die Zuschauer in seinen Bann zog. Es waren Partien, in denen der unbändige Wille über taktische Zwänge triumphierte und das Tableau im oberen Drittel ordentlich in Bewegung versetzte.

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Vor 221 Zuschauern entwickelte sich eine denkwürdige Begegnung, die an emotionaler Intensität kaum zu überbieten war. Der Gast vom FC Anker Wismar erwischte den besseren Start und ging in der 10. Minute durch Danilo John mit 0:1 in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Pascal Breier in der 12. Minute auf 0:2. Der SV Siedenbollentin bewies jedoch eine unglaubliche Moral und schlug in der 13. Minute durch Peterson Appiah mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 zurück. Die Freude währte nur kurz, da erneut Pascal Breier in der 18. Minute das 1:3 markierte. Kurz vor dem Pausenpfiff verkürzte Jakub Jan Klimko in der 39. Minute auf 2:3. In der zweiten Halbzeit drehten die Hausherren die Partie endgültig: Daniel Eidtner erzielte in der 69. Minute den Ausgleich zum 3:3 und sorgte in der 90. Minute mit dem Treffer zum 4:3-Endstand für großen Jubel. ---

Im Verfolgerduell lieferten sich die SG Union 1919 Klosterfelde und die TSG Neustrelitz einen leidenschaftlichen Schlagabtausch. Die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern starteten furios, als Luca Müller bereits in der 2. Minute das 0:1 erzielte. Die Unioner zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kämpften sich zurück in die Partie. In der 28. Minute belohnte Anton Kanther die Bemühungen der Hausherren mit dem Treffer zum 1:1-Ausgleich. Trotz intensiver Bemühungen beider Seiten in der verbleibenden Spielzeit blieb es am Ende bei der Punkteteilung. ---

Morgen, 13:00 Uhr SV Lichtenberg 47 Lichtenberg Berliner AK Berliner AK 13:00 live PUSH

SV Lichtenberg 47 hat den Titelkampf durch das 2:3 in Klosterfelde noch einmal unnötig verschärft. Mit 57 Punkten liegt die Mannschaft nur einen Zähler hinter Tasmania Berlin und weiß: Ein weiterer Ausrutscher könnte im ungünstigsten Moment zu viel sein. Vor eigenem Publikum ist die Lage deshalb eindeutig – dieses Spiel muss gewonnen werden, wenn der Traum vom direkten Aufstieg lebendig bleiben soll. Der Berliner AK hat sich mit dem späten 1:0 gegen Croatia Berlin auf 32 Punkte verbessert und damit etwas Luft gesammelt. Ganz entspannt ist die Lage aber nicht, weshalb auch die Gäste jeden Punkt mit Ernsthaftigkeit betrachten müssen. Gerade solche Spiele sind für einen Titelanwärter gefährlich: Der Favorit trägt die Last, der Außenseiter die Hoffnung auf einen überraschenden Schlag. Lichtenberg geht klar favorisiert hinein, aber leicht wird dieser Abend kaum. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow Rathenow TuS Makkabi Berlin Makkabi 14:00 PUSH

FSV Optik Rathenow hat beim 1:1 bei Tennis Borussia Berlin zumindest einen Punkt mitgenommen, bleibt mit 32 Zählern aber im unteren Mittelfeld unter Zugzwang. Die Mannschaft braucht noch Ergebnisse, die Ruhe bringen, und weiß, dass direkte Heimspiele in dieser Saisonphase besonderes Gewicht haben. Jeder verschenkte Punkt verlängert das Zittern. TuS Makkabi Berlin hat mit dem 3:1 gegen Mahlsdorf ein starkes Zeichen gesetzt und ist nun punktgleich mit Siedenbollentin bei 41 Zählern. Für die Gäste ist also sogar noch ein Sprung nach oben möglich. Genau daraus zieht dieses Spiel seine Spannung: Rathenow kämpft um Absicherung, Makkabi um ein starkes Saisonfinale. Zwei unterschiedliche Ausgangslagen, aber ein gemeinsamer Druck, weil beide Klubs wissen, wie viel ein Sieg jetzt verändern kann. ---

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg SV Sparta SV Tasmania Berlin Tasmania 14:00 live PUSH

Für SV Tasmania Berlin ist die Ausgangslage klar und zugleich heikel. Nach dem 0:2 in Neustrelitz ist der Vorsprung an der Spitze auf einen einzigen Punkt geschmolzen. Der Tabellenführer steht bei 58 Zählern und darf sich keinen weiteren Fehltritt leisten, wenn er den Titel in der eigenen Hand behalten will. Die Niederlage zuletzt hat gezeigt, dass der Druck real ist. SV Sparta Lichtenberg verlor 1:2 in Wismar und bleibt mit 36 Punkten im unruhigen Mittelfeld. Die Gastgeber sind nicht frei von Sorgen, aber gerade deshalb unangenehm. Sie brauchen selbst noch Resultate, um nicht in eine ungemütliche Schlussphase zu geraten. Für Tasmania ist dieses Derby im weiteren Berliner Umfeld ein Spiel voller Pflicht, für Sparta eine Chance, dem Spitzenreiter den Abend zu verderben. Genau das macht die Partie so brisant. ---

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 14:00 PUSH

BSV Eintracht Mahlsdorf musste beim 1:3 bei Makkabi Berlin einen Dämpfer hinnehmen und hat mit 43 Punkten etwas den Anschluss an die ganz oberen Ränge verloren. Ganz wertlos ist die Saison aber keineswegs, und gerade vor eigenem Publikum wird die Mannschaft auf eine klare Reaktion drängen. Gegen einen bereits abgestiegenen Gegner liegt die Favoritenrolle deutlich auf ihrer Seite. FC Viktoria 1889 Berlin ist nach dem 2:5 gegen Siedenbollentin endgültig im freien Fall der Tabelle angekommen. Der Abstieg steht fest, die Defensive wirkt schwer erschüttert, und doch bleiben auch solche Spiele emotional. Für die Gäste geht es nur noch darum, Haltung zu zeigen und sich nicht völlig auseinanderziehen zu lassen. Mahlsdorf hingegen braucht einen Sieg, um die ordentliche Saison mit Nachdruck zu stabilisieren. ---

F.C. Hansa Rostock II hat mit dem 1:0 in Schwerin einen nüchternen, aber wertvollen Sieg eingefahren und sich bei 48 Punkten im oberen Feld festgesetzt. Die Mannschaft ist Fünfter und kann mit einem weiteren Erfolg die starke Saison weiter veredeln. Gerade zuhause wird der Anspruch sein, die nächste Etappe sauber zu nehmen und den Abstand nach hinten zu wahren. Tennis Borussia Berlin kam zuletzt gegen Rathenow nicht über ein 1:1 hinaus und bleibt mit 30 Punkten in einer Lage, die noch immer unangenehm ist. Ein Auswärtspunkt in Rostock hätte daher hohen Wert. Doch Hansa II wirkt gefestigter, strukturierter und in dieser Phase konsequenter. Für TeBe wird es darum gehen, dem Spiel Widerstand zu geben und den Favoriten zu zermürben. Für die Gastgeber ist es eine Prüfung auf Geduld und Reife. ---

S.D. Croatia Berlin ist bereits abgestiegen, und das späte 0:1 beim Berliner AK hat den bitteren Saisonverlauf noch einmal verdichtet. Mit 19 Punkten bleibt nur noch die Möglichkeit, sich in den letzten Wochen anständig zu verabschieden. Gerade solche Heimspiele bekommen dann oft eine besondere emotionale Schwere, weil es sportlich um wenig, für das Selbstbild aber noch um einiges geht. SG Dynamo Schwerin verlor 0:1 gegen Hansa Rostock II und steht mit 28 Punkten weiterhin unter Druck. Die Gäste können sich noch nicht sicher fühlen und brauchen deshalb dringend Punkte. Das macht dieses Spiel gefährlich: Schwerin muss liefern, Croatia kann frei und trotzig auftreten. Gerade in solchen Konstellationen entstehen oft zähe, nervöse Abende. Für die Gäste zählt fast nur das Ergebnis.