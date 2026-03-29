Last-Minute-Wahnsinn in Ratzeburg! Moral, Wut und ein spätes Happy End Bad Oldesloe zeigt Moral und siegt trotz Rückstand und Platzverweis von ck · Heute, 14:36 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Was für ein Spiel am 24. Spieltag der Landesliga Holstein: Ratzeburger SV und SV Türkspor Bad Oldesloe liefern sich ein wildes Duell mit sieben Toren – und einem späten, umjubelten Sieger. Am Ende setzt sich Türkspor mit 4:3 durch und sammelt Big Points im Abstiegskampf.

Die Gäste erwischten den besseren Start. Kamel Ejleh brachte SV Türkspor Bad Oldesloe früh in Führung (22.), ehe Jan-Hendrik Braasch für den Ratzeburger SV ausglich (39.). Doch die Partie nahm noch vor der Pause eine entscheidende Wendung – allerdings nicht nur sportlich. Trainer Patrick Matysik schilderte die kritische Phase: „Die Anfangsphase gehörte uns, und folgerichtig gingen wir verdient in Führung. In der 36. Minute kam es dann zu einer Schlüsselszene: Nach einer Fehlentscheidung mussten wir in Unterzahl weiterspielen.“ Die Konsequenz: Unordnung im Spiel der Gäste, Ratzeburg nutzte das zum Ausgleich. „Das nehme ich auch auf meine Kappe – eine schnellere Umstellung hätte das möglicherweise verhindern können“, so Matysik selbstkritisch.

Trotz des Rückschlags zeigte Türkspor eine starke Reaktion. Noch vor der Pause traf Arber Selimi zur erneuten Führung (45.). Doch das Spektakel ging weiter: Ein Eigentor von Luca Störmer (52.) brachte Ratzeburg zurück, ehe Lennart Herrmann das Spiel sogar zugunsten der Hausherren drehte (70.). Doch die Antwort der Gäste folgte postwendend: Veysel Kara stellte nur eine Minute später auf 3:3 (71.). In einer intensiven Schlussphase war es schließlich Hokir Busali, der in der 88. Minute den umjubelten Siegtreffer erzielte.