Last-Minute-Wahnsinn in Lindau. Basar mit dem Gamewinner.

Bei bestem Fußballwetter im Städtischen Stadion am Bodensee sahen die Zuschauer zunächst eine zerfahrene erste Halbzeit. Beide Teams mühten sich um Spielkontrolle, doch viele Unterbrechungen durch das konsequente Durchgreifen des Unparteiischen Marc Mildenberger ließen kaum Spielfluss aufkommen. Die SpVgg Lindau erarbeitete sich dennoch ein Übergewicht: Tarik Hadzic (29.) sowie Tolga Korkmaz (33./36.) verbuchten die ersten Großchancen, scheiterten jedoch am glänzend reagierenden SGM-Schlussmann Holzenberger oder am Aluminium.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild schlagartig. Während Lindau das Spiel machte, zeigten sich die Gäste aus Beuren/Rohrdorf gnadenlos effizient. In der 49. Minute nutzte Konstantin Detki eine Unkonzentriertheit in der Lindauer Hintermannschaft zur überraschenden Führung. Die Reaktion der SpVgg ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später (52.) besorgte Tolga Korkmaz nach einer sehenswerten Kombination den 1:1-Ausgleich.
Doch die SGM blieb gefährlich. In der 62. Minute war es erneut Detki, dessen präziser Abschluss den Weg ins Tor fand – Lindaus Keeper Schrottner war zwar noch mit den Fingerspitzen dran, konnte den erneuten Rückstand zum 1:2 aber nicht verhindern.
In der Folge drückte die SpVgg Lindau massiv auf den Ausgleich. Die Fans mussten sich jedoch bis tief in die Nachspielzeit gedulden, ehe die Partie endgültig eskalierte. In der 92. Minute behielt Kaan Basar im Strafraum die Nerven und erzielte den viel umjubelten Treffer zum 2:2.
Wer sich zu diesem Zeitpunkt bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatte, wurde eines Besseren belehrt. In der 95. Minute setzte sich Basar im entscheidenden Zweikampf im Fünfmeterraum gegen den Torhüter durch und markierte den 3:2-Siegtreffer. Mit dem Schlusspfiff nach 98 Minuten brachen im Städtischen Stadion alle Dämme.