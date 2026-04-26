Last-Minute-Wahnsinn in Lindau. Basar mit dem Gamewinner.

Bei bestem Fußballwetter im Städtischen Stadion am Bodensee sahen die Zuschauer zunächst eine zerfahrene erste Halbzeit. Beide Teams mühten sich um Spielkontrolle, doch viele Unterbrechungen durch das konsequente Durchgreifen des Unparteiischen Marc Mildenberger ließen kaum Spielfluss aufkommen. Die SpVgg Lindau erarbeitete sich dennoch ein Übergewicht: Tarik Hadzic (29.) sowie Tolga Korkmaz (33./36.) verbuchten die ersten Großchancen, scheiterten jedoch am glänzend reagierenden SGM-Schlussmann Holzenberger oder am Aluminium.

​Effiziente Gäste schocken die Heimelf

​Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild schlagartig. Während Lindau das Spiel machte, zeigten sich die Gäste aus Beuren/Rohrdorf gnadenlos effizient. In der 49. Minute nutzte Konstantin Detki eine Unkonzentriertheit in der Lindauer Hintermannschaft zur überraschenden Führung. Die Reaktion der SpVgg ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später (52.) besorgte Tolga Korkmaz nach einer sehenswerten Kombination den 1:1-Ausgleich.

​Doch die SGM blieb gefährlich. In der 62. Minute war es erneut Detki, dessen präziser Abschluss den Weg ins Tor fand – Lindaus Keeper Schrottner war zwar noch mit den Fingerspitzen dran, konnte den erneuten Rückstand zum 1:2 aber nicht verhindern.