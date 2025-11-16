Last-Minute-Wahnsinn in Holzheim, St. Tönis überzeugt gegen Baumberg

Der SC St. Tönis setzte nach dem 7:1-Sieg aus der Vorwoche gegen die DJK Adler Union Frintrop das nächste Ausrufezeichen. Gegen die Sportfreunde Baumberg zeigte das Team von Bekim Kastrati eine durchweg gelungene Vorstellung und rückt wieder nach oben heran. Auch der ETB Schwarz-Weiß Essen kann nach einem 2:0-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dingden beruhigt durchatmen. Alles andere als ruhig war es in der Schlussphase zwischen der Holzheimer SG und dem VfB Hilden. Die Hildener konnte mit einem späten Treffer jubeln.
In der Anfangsphase tat sich beidseitig nicht großartig viel, bis zur ersten ordentlichen Möglichkeit verstrich schon fast eine halbe Stunde, doch infolge eines Fehlers der Baumberger vergab Mario Knops mit einem zu harmlosen Abschluss die Torchance (28.). Es brauchte noch etwas, bis das Spiel bei nasskalten Begebenheiten Feuer fing. Zum Ende der Halbzeit bot sich St. Tönis nach Foul von André Mandt im Strafraum die große Chance vom Elfmeterpunkt zur Führung. Julian Suaterna verwandelte diese für die Gäste (37.). Der Sportclub legte direkt nach. Tyler Nkamanyi setzte Knops stark in Szene, der nur noch einschieben musste (39.).
St. Tönis blieb bis zum Halbzeitpfiff auf dem Gaspedal, doch konnte das Spiel nicht frühzeitig entscheiden. Knops knapp über den Kasten (44.) und Maximilian Pohlig ans Außennetz (45.) hielten die Sportfreunde noch am Leben. So reagierte Baumberg-Coach Salah El Halimi mit einem Doppelwechsel zur zweiten Hälfte, konnte damit aber keinen wesentlichen Impuls durch seine Mannschaft bringen. St. Tönis verwaltete die Führung. In der Schlussphase vereitelte Simon Sell noch einen Kopfball von Robin Schnadt sehenswert (81.). Die Partie neigte sich ihrem Ende entgegen, kurz vor Abpfiff trugen sich die beiden Seiten jeweils durch Maksym Lufarenko (90.) und Sertan Yigenoglu (90.) in den Torschützenbogen ein.
Sportfreunde Baumberg – SC St. Tönis 1911/20 1:3
Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Ben Harneid, Denis Sitter, Sertan Yigenoglu, Enis Vila (46. Baris Sarikaya), Louis Klotz, Al-Hassan Turay (46. Shoyo Akaogi), Timo Hölscher, Berkem Eyyrb Kurt, André Mandt, Farhan Ghaznawi (71. Robin Schnadt) - Trainer: Salah El Halimi
SC St. Tönis 1911/20: Simon Sell, Niklas Withofs, Maximilian Pohlig, Eghosa Aaron Ogbeide, Fumito Okihara, Dominik Dohmen (80. Maksym Lufarenko), Mario Knops (67. Gianluca Rizzo), Julian Andres Suaterna Florez (75. Kohei Nakano), Julio Torrens (86. Marcel Goretzki), Jannis Nikolaou, Tyler Nkamanyi (67. Edward Lomotey) - Co-Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati
Schiedsrichter: Christina Junkers (Kaarst) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Julian Andres Suaterna Florez (37. Foulelfmeter), 0:2 Mario Knops (40.), 0:3 Maksym Lufarenko (90.+2), 1:3 Sertan Yigenoglu (90.+5)
Der ETB startete gut in die Partie und kam dem ersten Treffer durch eine Doppelchance von Youssef Kamboua und Nabil El-Hany erstmals nahe (9.). Nur drei Spielminuten später klingelte es fast auf der anderen Seite. Nach einem Ballverlust der Gastgeber schaltete Dingden schnell und traf durch Moritz Osthoff aber nur Aluminium (12.). Danach verflachte die Partie zunächst, ehe der ETB eiskalt zuschlug. Nach Hereingabe von Marcello Romano hatte El-Hany zu viel Platz im Zentrum und vollendete cool zur Führung (35.). Im zweiten Durchgang und nach einem langen Abschlag von Phil Lenuweit konnte El-Hany sogar den zweiten Treffer nachlegen, scheiterte mit Niklas Schmitz jedoch am Keeper auf der anderen Seite (52.).
In der Folge verzeichnete Dingden zwar optische Vorteile, ließ jedoch oft die finale Konsequenz vor der letzten Kette des ETB vermissen. In der Nachspielzeit tauchte Michael Leyking noch einmal in der gegnerischen Gefahrenzone auf, wurde im letzten Moment aber noch mit einer Grätsche von Armen Shavershyan gestellt (90, +1). Gegen alles riskierende Gäste machte Rotosson Kanu kurz vor Schlusspfiff dann noch den Deckel drauf. So gelang dem ETB der erhoffte Befreiungsschlag, um sich im Tableau etwas Luft zu verschaffen und an den Dingdenern vorbeizuziehen.
ETB Schwarz-Weiß Essen – SV Blau-Weiß Dingden 2:0
ETB Schwarz-Weiß Essen: Phil Lenuweit, Jan Corsten (39. Robin Urban), Elefterios Theocharis (67. Simon Gawryluk), Maurice Rene Haar, Serhat Sat (90. Rotosson Kanu), Armen Shavershyan, Nico Lucas, Tim Kaminski (82. Denzel Oteng Adjei), Nabil El-Hany (78. Joshua Telesphore Kapenda), Youssef Kamboua, Marcello Romano - Trainer: Björn Matzel
SV Blau-Weiß Dingden: Niklas Schmitz, Deniz Tulgay (80. Michael Leyking), Robin Volmering, Jonas Beckmann, Lukas Maximilian Valler, Hannes Göring, Yannik Hundt (57. Jan-Niklas Haffke), Kevin Juch (86. Ibrahim Kouyate), Matties Volmering, Moritz Osthoff, Luka Grlic (67. Christian Gurny) - Trainer: Sebastian Amendt
Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 208
Tore: 1:0 Nabil El-Hany (34.), 2:0 Rotosson Kanu (90.+3)
Drama in Holzheim. Nachdem sich die beiden Seiten ohne Tore in die Kabinentrakte verabschiedeten, stach Maximilian Wagener zunächst zugunsten der Gäste (66.). Die Führung sollte jedoch nicht lange Bestand haben, nachdem Joel Aschenbroich mit seinem ersten Saisontreffer wieder für Gleichstand sorgte (77.). Es ging in die Nachspielzeit und die Punktetrennung rückte näher, ehe Etienne Feese für die Hildener noch kurz vor Schluss drei Punkte für den VfB sicherte (90.+2). Hilden rückt im Tableau damit an Baumberg auf Platz vier vorbei, Holzheim tritt auf der Stelle im unteren Mittelfeld.
Holzheimer SG – VfB 03 Hilden 1:2
Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Joel Aschenbroich (78. Amin Azdouffal), Niklas Harth, Arton Tolaj, Sakaki Ota, Jonas Theuerzeit, Oscar James Callan (67. Paul Wolf), Yannick Joosten (78. Oscar James Callan), Oguz Ayan - Trainer: Jesco Neumann
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann (46. Leon Prokshi), Fabio Bachmann, Fabian zur Linden, Maximilian Wagener, Nils Arne Gatzke, Dominik Rodrigues Figueiredo, Lukas Lier (85. Luis Ortmann), Luke Kawabe (65. Etienne Feese), Pascal Weber (55. Mohamed Cisse) - Trainer: Tim Schneider
Schiedsrichter: Sebastian Bock (Hamminkeln) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Maximilian Wagener (66.), 1:1 Joel Aschenbroich (77.), 1:2 Etienne Feese (90.+2)
15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Holzheimer SG
Fr., 28.11.25 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Biemenhorst
Fr., 28.11.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - KFC Uerdingen
Sa., 29.11.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Sonsbeck
So., 30.11.25 14:30 Uhr TSV Meerbusch - FC Büderich
So., 30.11.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 30.11.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfB Homberg
So., 30.11.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Monheim
So., 30.11.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - DJK Adler Union Frintrop
