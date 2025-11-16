Last-Minute-Wahnsinn in Holzheim, St. Tönis überzeugt gegen Baumberg

In der Anfangsphase tat sich beidseitig nicht großartig viel, bis zur ersten ordentlichen Möglichkeit verstrich schon fast eine halbe Stunde, doch infolge eines Fehlers der Baumberger vergab Mario Knops mit einem zu harmlosen Abschluss die Torchance (28.). Es brauchte noch etwas, bis das Spiel bei nasskalten Begebenheiten Feuer fing. Zum Ende der Halbzeit bot sich St. Tönis nach Foul von André Mandt im Strafraum die große Chance vom Elfmeterpunkt zur Führung. Julian Suaterna verwandelte diese für die Gäste (37.). Der Sportclub legte direkt nach. Tyler Nkamanyi setzte Knops stark in Szene, der nur noch einschieben musste (39.).

St. Tönis blieb bis zum Halbzeitpfiff auf dem Gaspedal, doch konnte das Spiel nicht frühzeitig entscheiden. Knops knapp über den Kasten (44.) und Maximilian Pohlig ans Außennetz (45.) hielten die Sportfreunde noch am Leben. So reagierte Baumberg-Coach Salah El Halimi mit einem Doppelwechsel zur zweiten Hälfte, konnte damit aber keinen wesentlichen Impuls durch seine Mannschaft bringen. St. Tönis verwaltete die Führung. In der Schlussphase vereitelte Simon Sell noch einen Kopfball von Robin Schnadt sehenswert (81.). Die Partie neigte sich ihrem Ende entgegen, kurz vor Abpfiff trugen sich die beiden Seiten jeweils durch Maksym Lufarenko (90.) und Sertan Yigenoglu (90.) in den Torschützenbogen ein.

Sportfreunde Baumberg – SC St. Tönis 1911/20 1:3

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Ben Harneid, Denis Sitter, Sertan Yigenoglu, Enis Vila (46. Baris Sarikaya), Louis Klotz, Al-Hassan Turay (46. Shoyo Akaogi), Timo Hölscher, Berkem Eyyrb Kurt, André Mandt, Farhan Ghaznawi (71. Robin Schnadt) - Trainer: Salah El Halimi

SC St. Tönis 1911/20: Simon Sell, Niklas Withofs, Maximilian Pohlig, Eghosa Aaron Ogbeide, Fumito Okihara, Dominik Dohmen (80. Maksym Lufarenko), Mario Knops (67. Gianluca Rizzo), Julian Andres Suaterna Florez (75. Kohei Nakano), Julio Torrens (86. Marcel Goretzki), Jannis Nikolaou, Tyler Nkamanyi (67. Edward Lomotey) - Co-Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati

Schiedsrichter: Christina Junkers (Kaarst) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Julian Andres Suaterna Florez (37. Foulelfmeter), 0:2 Mario Knops (40.), 0:3 Maksym Lufarenko (90.+2), 1:3 Sertan Yigenoglu (90.+5)

