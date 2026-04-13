Last-Minute-Wahnsinn in Eckernförde: Eidertal trotzt Unterzahl

Was zunächst als „ziemlich wilde“, aber spielerisch zähe Angelegenheit begann, entwickelte sich auf der Zielgeraden zu einem Krimi. „Am Anfang war es sehr langsam, später durch Zeit- und Ergebnisdruck extrem emotional“, bilanzierte ESV-Trainer Maik Haberlag nach dem Abpfiff. Sein Gegenüber, Nedim Hasanbegovic, sah eine Mannschaft, die sich trotz widriger Umstände „sehr gut verkauft“ habe.

In der ersten Halbzeit präsentierte sich Molfsee taktisch diszipliniert. Man überließ den Eckernfördern den Ballbesitz und lauerte auf Umschaltmomente. Der ESV tat sich schwer, Tempo in die Aktionen zu bekommen – auch, weil der Spielfluss immer wieder stockte. „Das Spieltempo wurde durch viele Unterbrechungen extrem verlangsamt“, monierte Haberlag.

Die Gäste hingegen schlugen kurz vor der Pause eiskalt zu: Nach feiner Vorarbeit von Nico Bruns über den Flügel stand Selim Cetintürk goldrichtig und markierte das 0:1 (40.). Hasanbegovic zeigte sich zufrieden: „Wir hatten optisch weniger Ballbesitz, kamen aber mit einem guten Gefühl in die Pause, weil wir hinten kaum etwas zugelassen hatten.“

Luca Aouci mit Platzverweis

Nach dem Seitenwechsel kam der ESV mit mehr „Körnern“ und mentalem Aufschwung aus der Kabine. Ein erzwungener Fehler in der Molfseer Hintermannschaft landete genau vor den Füßen von Leon Apitz, der eiskalt zum 1:1 vollstreckte (53.). Die Partie kippte endgültig zugunsten der Gastgeber, als Molfsees Ausnahmespieler Luca Aouci nach einer Stunde die Rote Karte sah (62.).

Joker Lukas Witte sticht sofort

Trotz Überzahl tat sich Eckernförde lange schwer, das Bollwerk der Gäste zu knacken. Erst in der Nachspielzeit schien die Entscheidung gefallen: Der eingewechselte Lukas Witte drückte den Ball nach einer Ecke am zweiten Pfosten zum 2:1 über die Linie (90.+2). Die Eckernförder Jubeltraube war groß, vielleicht etwas zu groß in Richtung der gegnerischen Bank, wie Hasanbegovic später anmerkte: „Dass die Eckernförder so gefeiert haben, auch in unsere Richtung, hat noch mal einen Ruck durch die Mannschaft gegeben.“

Die Antwort der Moral

Molfsee warf in den letzten zwei Minuten der Nachspielzeit alles nach vorne. Ein Freistoß segelte in den Eckernförder Strafraum, der ESV bekam den Ball nicht geklärt, und am Ende war es Tom Braesch, der zum 2:2-Endstand einschoss (90.+4).