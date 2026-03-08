Last-Minute-Wahnsinn im Norden: SV Meppen wahrt den Vorsprung

– Foto: Imago Images

Die Regionalliga Nord bot heute eine emotionale Achterbahnfahrt, die ihresgleichen sucht. In der heutigen Fortsetzung des 25. Spieltags erlebten die Zuschauer ein beispielloses Drama, das den Atem stocken ließ. Zwischen späten Siegtreffern, einem bitteren Last-Minute-Ausgleich tief in der Nachspielzeit und einem hochemotionalen Schlagabtausch an der Tabellenspitze wurde deutlich, dass in dieser Liga bis zur letzten Sekunde alles möglich ist.

Vor l190 Zuschauern entwickelte sich ein emotionales Duell, das von Strafstoß-Entscheidungen geprägt war. Die Zweitvertretung des Hamburger SV ging bereits früh in Führung, als Maurice Boakye in der 16. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0 verwandelte. Doch der SC Weiche Flensburg 08 bewies Moral und kam kurz vor der Pause zurück: Dominic Hartmann markierte in der 44. Minute den Ausgleich zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel gehörte die Bühne erneut dem Hamburger Torjäger, als Maurice Boakye in der 53. Minute mit seinem zweiten Treffer das 2:1 erzielte. Die Flensburger gaben sich jedoch nicht geschlagen und retteten in der Schlussphase einen Punkt. Mads Albaek verwandelte in der 84. Minute ebenfalls einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand.

Ein echtes Ausrufezeichen im Titelrennen setzte der SV Drochtersen/Assel beim 1. FC Phönix Lübeck. Vor 436 Zuschauern zeigten die Gäste eine konzentrierte und leidenschaftliche Leistung. Den Weg zum Sieg ebnete Dennis Rosin, der in der 25. Minute das 0:1 erzielte. Phönix versuchte im Anschluss zwar, den Druck zu erhöhen, doch die Defensive der Gäste hielt dem Stand. In der Schlussphase sorgte Tjorve Nils Mohr in der 85. Minute mit dem Treffer zum 0:2 für die endgültige Entscheidung.

3791 Zuschauer bildeten den Rahmen für das Duell zwischen dem Aufsteiger Altona 93 und dem VfB Lübeck. Die Gäste aus der Hansestadt erwischten den besseren Start, als Felix Drinkuth in der 14. Minute einen Foulelfmeter zum 0:1 verwandelte. Altona kämpfte sich jedoch zurück und belohnte sich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Michael Kwabena Ambrosius, der in der 45.+1 Minute den 1:1-Ausgleich markierte. Im zweiten Durchgang schlug die Stunde von Yusuf Wardak, der mit einem Doppelpack in der 63. und 85. Minute den VfB mit 1:3 in Führung brachte. Die Gastgeber warfen in den Schlussminuten alles nach vorne. Mehr als der Anschlusstreffer zum 2:3 durch einen Foulelfmeter von Moritz Göttel in der 89. Minute sprang jedoch nicht mehr heraus.

Im Schatten der torreichen Partien lieferten sich der TuS Blau-Weiß Lohne und der SV Werder Bremen II eine zähe und intensive Begegnung vor 780 Zuschauern. Trotz des großen Einsatzes beider Teams, die im Abstiegskampf bzw. im gesicherten Mittelfeld um jeden Zentimeter kämpften, fielen in dieser Partie keine Tore.

AVor 601 Zuschauern zeigte sich der VfB Oldenburg als eiskalter Gast und ließ dem Aufsteiger HSC Hannover keine Chance. Die Weichen für den Sieg wurden in einer unglücklichen Phase für die Hausherren gestellt, als Ammon Moser in der 32. Minute mit einem Eigentor das 0:1 verschuldete. Nur zwei Minuten später nutzte Oldenburg die Verunsicherung gnadenlos aus, als Mats Facklam in der 34. Minute auf 0:2 erhöhte. Die endgültige Entscheidung besorgte Julian Boccaccio, der in der 52. Minute zum 0:3-Endstand traf.

Es entwickelte sich vor 750 Zuschauern ein wahrer Fußball-Krimi mit einer unglaublichen Schlussphase. Der Bremer SV schien nach einer Gala-Vorstellung bereits wie der sichere Sieger. Leon Gino Schmidt brachte die Bremer in der 14. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Front. Der FSV Schöningen antwortete prompt durch Philipp Harant, der in der 19. Minute ebenfalls per Foulelfmeter zum 1:1 ausglich. Doch dann schlug die Stunde von Schmidt: Mit einem Doppelschlag in der 36. und 37. Minute schraubte Leon Gino Schmidt das Ergebnis auf 3:1 hoch. Schöningen gab sich jedoch nicht auf. Philipp Harant verkürzte in der 57. Minute auf 3:2. Nachdem Ilhan Altuntas in der 83. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, geriet Bremen in Unterzahl unter massiven Druck. In der sechsten Minute der Nachspielzeit erzielte Nils Bremer den hochemotionalen Ausgleich zum 3:3-Endstand.

Im Kellerduell vor 695 Zuschauern ging es um das pure Überleben. Lange Zeit war die Begegnung von Taktik geprägt, doch im zweiten Durchgang brachen alle Dämme. Lukas Felix Krüger erzielte in der 49. Minute das 1:0 für den FC Eintracht Norderstedt. Die Reserve des FC St. Pauli schlug jedoch zurück: Nikky Goguadze glich in der 61. Minute zum 1:1 aus. Ein bitteres Eigentor von Kenan Aydin in der 73. Minute brachte Norderstedt erneut mit 2:1 in Führung, doch die Hamburger bewiesen Moral. Isma Baraze Adam markierte in der 84. Minute das 2:2. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, versetzte Yevhenii Obushnyi in der 90.+3 Minute das Stadion mit dem Siegtreffer zum 3:2 in Jubel.

Der Spitzenreiter SV Meppen wandelte beim SSV Jeddeloh vor 1913 Zuschauern am Rande eines Punktverlustes und bewies am Ende doch die Nervenstärke eines Champions. Früh sah alles nach einem lockeren Erfolg für die Gäste aus: Mika Harald Stuhlmacher traf in der 14. Minute zum 0:1, und Erik Zenga erhöhte bereits in der 21. Minute auf 0:2. Doch Jeddeloh kämpfte sich in der zweiten Halbzeit leidenschaftlich zurück. Kasra Ghawilu erzielte in der 70. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2, und nur vier Minuten später, in der 74. Minute, glich Tom Gaida zum 2:2 aus. Das Spiel stand auf des Messers Schneide, bis in der 90.+3 Minute das entscheidende Tor durch Niclas Wessels zum 2:3 für Meppen fiel.






