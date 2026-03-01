Last-Minute-Wahnsinn im Derby – Sportbund Rosenheim feiert Big Points

Omer Jahic (li.) entschied die Partie gegen Bruckmühl per direktem Freistoß. (Archivfoto) – Foto: Christian Schnebinger

Der Sportbund Rosenheim gewinnt das brisante Derby gegen den SV Bruckmühl dank eines späten Treffers von Omer Jahic.

Der Sportbund entscheidet nicht nur das Derby gegen Bruckmühl für sich, sondern macht einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller. Der 2:1-Heimsieg war allerdings ein hartes Stück Arbeit.

Die letzten Sekunden laufen im Derby zwischen dem Sportbund Rosenheim und dem SV Bruckmühl. Die Grün-Weißen bekommen einen letzten Freistoß an der Strafraumkante zugesprochen – Omer Jahic jagt ihn abgefälscht zum Derbysieg in die Maschen und verschwindet im Jubel seiner Mitspieler (90.+5). „Das ist richtig geil“, freute sich SBR-Trainer Patrick Zimpfer nach der Partie.

Die Hausherren fanden besser in die Partie, konnten ihre Überlegenheit aber nicht in Tore umwandeln. Nach rund 30 Minuten verlor der SBR den Faden, was Bruckmühl eiskalt bestrafte. Einen individuellen Fehler in der Hintermannschaft der Rosenheimer nutzte Lukas Steidl und traf zur Bruckmühler Führung (38.).

Sehric und Jahic treffen – SBR gelingt Befreiungsschlag

Die zweiten 45 Minuten wurden dann zu einem offenen Schlagabtausch. Erst scheiterte Bruckmühl am starken Arian Hadzija im Tor des SBR und am Pfosten, dann konnte der Sportbund eine lange Druckphase nicht in ein Tor ummünzen. Erst nach über einer Stunde war es Sanel Sehric, der die Vorarbeit von Thomas Ofenmacher nutzte und den Bruckmühler Torhüter zum Ausgleich überlupfte (67.).

Die Schlussphase blieb offen, mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Als alle bereits mit dem Remis rechneten, kam Chima Ihenacho nahe dem Strafraum zu Fall, Jahic verwandelte den anschließenden Freistoß und ließ die Grün-Weißen den Derbysieg feiern.

Nächstes Duell gegen einen direkten Konkurrenten: Sportbund muss zum SVW

Zimpfer sah trotz des knappen Erfolges noch Verbesserungspotenzial: „Ein glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg. Dennoch haben wir definitiv noch Luft nach oben, um einige Dinge in den nächsten Spielen besser zu machen.“

Weiter geht es für die Rosenheimer am kommenden Sonntag beim SV Waldperlach.