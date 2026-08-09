Last-Minute-Wahnsinn auf der Brune Naht

Er kam, sah und traf: Paul Hartig wurde zur Halbzeit eingewechselt und erzielte spät den Siegtreffer. – Foto: A. Staats

Was für ein Auftakt! Am 1. Spieltag der neuen Saison empfing die 2. Herren des TSV Eintracht Immenbeck den FC Oste/Oldendorf II. Bei drückenden 30 Grad war schnell zu erkennen, dass es für beide Mannschaften ein harter Arbeitstag werden würde. Die erste Halbzeit war allerdings eher schwere Kost. Beide Teams taten sich mit dem Ball schwer und konnten kaum gefährliche Situationen kreieren. Viel Kampf, wenig Spielfluss und noch weniger Torchancen, ein klassisches Spiel, bei dem man merkte, dass es um die ersten Punkte der neuen Saison ging.

In Durchgang zwei wird es spannend

Nach dem Seitenwechsel sollte sich das ändern. In der 57. Minute setzte Marcell Vespermann mit einer schönen Flanke Lars Völker in Szene. Völker ließ sich nicht zweimal bitten und köpfte souverän zur 0:1-Führung für Oste/Oldendorf ein. Die erste wirklich gefährliche Chance der Gäste wurde damit eiskalt genutzt.

Anschließend überließ Oste/Oldendorf der Eintracht zunehmend den Ball und konzentrierte sich darauf, die Führung zu verwalten. Die unangenehmen Bälle in den Strafraum wurden zunächst konsequent verteidigt. Immenbeck erhöhte den Druck und wollte unbedingt noch etwas Zählbares aus dem ersten Saisonspiel mitnehmen.

Die Chancen dafür waren durchaus vorhanden, allein der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Mit zunehmender Spieldauer wurde bei den Gästen die Luft sichtbar dünner. Auch die eingewechselten Außenspieler der Eintracht sorgten noch einmal für ordentlich Betrieb und setzten die Defensive von Oste/Oldendorf immer stärker unter Druck.

Und dann kam die Nachspielzeit.

Eintracht dreht die Partie

90.+2 Minute: Frederik Bruders, von allen nur „Jeff“ genannt, fasste sich ein Herz und holte zum Tor des Monats aus. Mit ganz viel Gefühl setzte er den Ball ins lange Eck und ließ dem Torhüter keine Chance. 1:1! Die Gäste waren sichtlich genervt vom späten Ausgleich, wollten den einen Punkt aber zumindest über die Zeit retten. Doch Dustin Wachs hatte andere Pläne.

Mit einem starken Lauf setzte er sich durch und brachte den Ball irgendwie in den Strafraum. Dort konnte M. Wilhelmi die „heiße Kartoffel“ nicht festhalten, und Paul Hartig sagte Danke und schob in der 90.+4 Minute zum 2:1 ein! Nach dem Wiederanpfiff war Schluss. Die Eintracht dreht ein bereits verloren geglaubtes Spiel innerhalb von gerade einmal zwei Minuten und sichert sich damit zum Saisonauftakt drei Punkte.

Fazit Marvin König

„Ein sehr zähes Spiel, was auf beiden Seiten nicht gut bespielt wurde. Der Schiedsrichter hatte es heute auch nicht leicht, muss man gestehen. Dennoch war das sehr souverän vom Gespann.

Wir haben das gegen den Ball ganz gut gemacht. Mit dem Ball haben wir noch deutlich Luft nach oben. Die Einstellung passte absolut in der zweiten Halbzeit.

Dass wir in der Nachspielzeit zwei Tore machen, ist glücklich, aber durchaus nicht unverdient. Alles in allem behalten wir den Sieg hier natürlich sehr gerne.“

Schiedsrichter: Philipp Streich - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Lars Völker (57.), 1:1 Frederik Bruders (90.+2), 2:1 Paul Hartig (90.+4)