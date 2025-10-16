Last-Minute-Treffer von Pommer sichert Oberpframmern den Heimsieg

In einem spannenden Spiel der Kreisliga setzte sich der TSV Oberpframmern mit 2:1 gegen den TSV Waldtrudering durch. Vor 150 Zuschauern boten beide Teams eine umkämpfte Partie mit dramatischem Finale.

Die erste Halbzeit blieb torlos, obwohl beide Mannschaften einige Chancen herausspielten. Waldtrudering zeigte sich zunächst spielbestimmend, ohne jedoch die Defensive der Gastgeber ernsthaft zu gefährden.

In der 51. Minute brachte David Wolf die Gäste in Führung. Nach einem schnellen Konter nutzte er eine Unachtsamkeit in Oberpframmerns Abwehr und traf präzise ins lange Eck. Die Antwort des TSV Oberpframmern ließ nicht lange auf sich warten: Nur vier Minuten später erzielte Maximilian Probst den Ausgleich. Nach einer Ecke setzte er sich im Strafraum durch und köpfte unhaltbar ein.

Das Spiel wurde zunehmend hitziger, was sich auch in zwei Gelb-Roten Karten widerspiegelte. Zuerst musste Valentin Hain (74.) das Feld verlassen, was Waldtrudering in Überzahl brachte. Doch auch die Gäste schwächten sich selbst, als Leon Littke in der 86. Minute nach wiederholtem Foulspiel vom Platz gestellt wurde.

In den dramatischen Schlussminuten zeigte Oberpframmern Moral. In der Nachspielzeit (90.+2) gelang Viktor Pommer der entscheidende Treffer. Nach einem langen Ball in den Strafraum reagierte er am schnellsten und schob den Ball aus kurzer Distanz zum umjubelten 2:1 über die Linie.

Der TSV Oberpframmern bewies große Moral und Kampfgeist, indem er das Spiel drehte. Waldtrudering verpasste es, die Überzahl konsequent zu nutzen und wurde am Ende für defensive Nachlässigkeiten bestraft. Der späte Treffer von Pommer unterstreicht den unermüdlichen Einsatz des Heimteams, das sich den Sieg verdient erkämpfte.