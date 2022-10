Last-Minute-Treffer sichert Oberndorf einen Punkt

Der SV Hagenbüchach begann konzentriert und bestimmte d ersten 20 Minuten das Spiel. In der 15. Minute nutzte German Sturm (Nr.11) ein Abstimmungsproblem in der gegnerischen Abwehr und erzielte das verdiente 1:0. Danach neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld. Mit der 1:0 Pausenführung für die Heimmannschaft endete die erste Halbzeit. Nach der Pause ergriff der Gast aus Oberndorf die Initiative und kam durch einen Heber von Niklas Meyer (Nr. 11) zum 1:1 Ausgleich. Danach versuchte die Heimmannschaft mit langen Bälle über die Flügel zum Erfolg zu kommen. Ein Alleingang von Henrik Pfau (Nr.6) konnte nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden. Der gefoulte verwandelte den fälligen Strafstoß zur 2:1 Führung in der 63. Minute.. Danach ergaben sich auf beiden Seiten noch Torgelegenheiten. Vor allem der SV Hagenbüchach haderte hier mit seiner Chancenverwertung. Das zunehmend ruppig gewordene Spiel konnte vom Schiedsrichten nur durch jeweils 2 Zehn-minuten-Zeitstrafen nur bedingt beruhigt werden. In der 3 . Minute der Nachspielzeit bekam der FC Oberndorf an der Strafraumgrenze einen Freistoß zugesprochen. Wiederum war es Niklas Meyer, der zum Torerfolg kam. Er zirkelte den Freistoß an der Mauer vorbei ins Tor. Fazit: Ein unglücklicher Punktverlust für die Heimmannschaft, die eine klare Aufwärtstendenz zeigt.