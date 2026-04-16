Last-Minute-Treffer sichert Lüstringen wichtigen Heimsieg Saglam erlöst dominanten SC in der Nachspielzeit – Niedermark bleibt unter dem Strichrn von Michael Eggert · Heute, 21:40 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann

Der SC Lüstringen hat in der Kreisliga Osnabrück einen späten, aber verdienten 1:0-Erfolg gegen die Spvg Niedermark gefeiert und sich damit weiter von den Abstiegsrängen abgesetzt. Die Gäste hingegen verbleiben mit zwei Punkten Rückstand – bei zwei zusätzlich absolvierten Partien – weiterhin knapp unterhalb der Rettungslinie.

In einer insgesamt chancenarmen ersten Halbzeit tasteten sich beide Mannschaften lange ab. Die beste Möglichkeit der Gäste ergab sich nach rund 30 Minuten, als Grimmelmann einen Kopfball nur knapp über das Tor setzte. Auf der Gegenseite verpasste auch Abdelgader Elzawas wenig später die Führung für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel übernahm Lüstringen zunehmend die Kontrolle und bestimmte über weite Strecken das Spielgeschehen. Trotz mehrerer guter Gelegenheiten blieb die Mannschaft jedoch lange ohne Torerfolg. Erst in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung: Süleymann Saglam traf mit einem Distanzschuss zum umjubelten Siegtreffer.