Last-Minute-Treffer sichert Lüstringen wichtigen Heimsieg

Der SC Lüstringen hat in der Kreisliga Osnabrück einen späten, aber verdienten 1:0-Erfolg gegen die Spvg Niedermark gefeiert und sich damit weiter von den Abstiegsrängen abgesetzt. Die Gäste hingegen verbleiben mit zwei Punkten Rückstand – bei zwei zusätzlich absolvierten Partien – weiterhin knapp unterhalb der Rettungslinie.
In einer insgesamt chancenarmen ersten Halbzeit tasteten sich beide Mannschaften lange ab. Die beste Möglichkeit der Gäste ergab sich nach rund 30 Minuten, als Grimmelmann einen Kopfball nur knapp über das Tor setzte. Auf der Gegenseite verpasste auch Abdelgader Elzawas wenig später die Führung für die Gastgeber.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Lüstringen zunehmend die Kontrolle und bestimmte über weite Strecken das Spielgeschehen. Trotz mehrerer guter Gelegenheiten blieb die Mannschaft jedoch lange ohne Torerfolg. Erst in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung: Süleymann Saglam traf mit einem Distanzschuss zum umjubelten Siegtreffer.
„Von der ersten bis zur letzten Minute waren wir die tonangebende Mannschaft und haben uns zahlreiche Chancen herausgespielt, die wir leider nicht alle in Tore ummünzen konnten. Umso mehr spricht es für meine Mannschaft, dass wir auch das zweite Spiel in der englischen Woche in der Nachspielzeit für uns entscheiden“, sagte Lüstringens Trainer Can Özalp. „Der Sieg ist aus meiner Sicht absolut verdient, auch wenn wir das Spiel vom Verlauf her durchaus früher und vielleicht auch höher hätten entscheiden können.“
"Es war ein Spiel auf Augenhöhe gegen 12 Mann mit einem unverdienten Sieger.
Unser Team hat die getroffen Entscheidungen hingenommen
und eine sehr gute Moral und eine sehr gute kämpferische Leistung gezeigt. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen," meinte Trainer Ulf Serke (Spvg Niedermark) nach dem Spiel.