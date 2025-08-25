Last-Minute-Treffer retten Anderlingen/Byhusen im Spitzenspiel

Ein packendes Duell am dritten Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West endete zwischen der SG Anderlingen/Byhusen und der SG Beckedorf/Ritterhude mit einem 2:2. Damit setzt sich die Serie fort: Schon in der Vorsaison trennten sich beide Teams jeweils unentschieden.

Die Gäste erwischten den besseren Start. Laura Schmidt brachte Beckedorf/Ritterhude in der 7. Minute in Führung, Miriam Suhr erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Trainer Jan-Luca Grobe zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir sind stark in die Partie gestartet und haben den Gegner früh unter Druck gesetzt. Durch unser konsequentes Zweikampfverhalten und eine kompakte Spielweise ließen wir dem Gegner kaum Raum und hatten das Spiel über weite Strecken unter Kontrolle.“ Dennoch vergaben die Gäste weitere Chancen, um die Partie frühzeitig zu entscheiden.

Die Gastgeberinnen fanden dagegen lange nicht ins Spiel. Trainerin Chiara Hess kritisierte: „In der ersten Halbzeit lief bei uns überhaupt nichts zusammen, sodass nur lange Bälle geschlagen worden und wir überhaupt keinen Fußball gespielt haben.“ Erst nach einer Umstellung in der zweiten Halbzeit wurde Anderlingen/Byhusen gefährlicher und kam zu mehr Chancen. In einer turbulenten Schlussphase traf Lea-Marie Steffens in der 90. Minute zum Anschlusstreffer, kurz darauf glich Marit Postels in der Nachspielzeit aus. „Wir waren ruhiger am Ball und konnten uns mehr Chancen erspielen. In der Schlussphase haben wir dann nochmal alles reingeworfen und konnten uns trotz eines wirklich spielerisch schlechten Spieles von uns noch mit zwei Toren belohnen. Das Unentschieden nehmen wir nach diesen Spielverlauf natürlich sehr gerne mit“, so Hess.