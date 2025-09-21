Last-Minute-Treffer lässt SGM jubeln

Im ersten Abschnitt waren die Gastgeber mehr am Ball und waren zu Beginn auch die aktivere Mannschaft. Mit zwei Schüssen, die jeweils am langen Eck vorbei gingen, hatten sie auch die ersten Torchancen. In der 23. Minute hatten die Platzherren schon den Torschrei auf den Lippen, doch ein Schuss nach einer Freistoßflanke prallte von der Unterkante der Latte zurück ins Feld. Erst danach konnte auch die SGM Offensivaktionen verzeichnen. Eine Hereingabe von Niklas Villinger lenkte ein Abwehrspieler beinahe ins eigene Tor und zehn Minuten später verzog Niklas aus halbrechter Position.

Die größte Chance bot sich dann aber kurz vor dem Seitenwechsel Christian Villinger, der nach schöner Vorarbeit von Daniel Biechele am Torhüter scheiterte und den Nachschuss übers Tor jagte. Mit Beginn der zweiten Hälfte verstärkte die SGM ihre Angriffsbemühungen und kam gleich durch Adrian Miller und Manuel Riedle bzw. Daniel Biechele zu guten Gelegenheiten, die aber teils fahrlässig vergeben wurden. Niklas Villinger köpfte in der 53. Minute zum vermeintlichen 0:1 ein, doch der Unparteiische sah zuvor ein Stürmerfoul des Schützen. Nach gut einer Stunde brachte SGM-Trainer Carlo Werner mit Jan Osterried und Florian Villinger zwei weitere Offensivkräfte, doch zunächst waren dann die Einheimischen das gefährlichere Team. In der 72. Minute konnte Gabriel Boscher gerade noch vor einem einschussbereiten Gegner klären und drei Minuten später hatten die Dettinger eine weitere gute Angriffsaktion. Die Schlussphase gehörte dann aber der SGM: Ein Schuss von Florian Villinger wurde noch von einem Abwehrbein geblockt und der eingewechselte Paul Möhrle und Niklas Villinger scheiterten nach einem bösen Abwehrfehler der Hausherren jeweils am Torhüter. In der 86.Minute verlor die Heimelf ihren Spielertrainer nach einer Notbremse per Ampelkarte. Die Werner-Elf witterte ihre Chance und drückte nun auf den Siegtreffer. Dieser sollte dann tatsächlich in der letzten Minute der Nachspielzeit noch gelingen. Einen indirekten Freistoß aus etwa 17 Metern zentraler Position setzte Gabriel Bosch mit einem Flachschuss zum viel umjubelten Siegtreffer in die Maschen, womit man den zweiten Auswärtssieg landete.