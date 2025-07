Last-Minute-Treffer lässt die Bayern jubeln, Fürth siegt deutlich

Die Gäste starteten druckvoll und bestimmten von Beginn an das Geschehen. In der 17. Minute nutzte Adem Imeri ein Missverständnis in der Aschaffenburger Hintermannschaft eiskalt aus und brachte seine Mannschaft in Führung. Kurz vor der Pause schraubte Fürth das Ergebnis durch einen Doppelschlag weiter in die Höhe: Erst traf Philipp Hack aus der Distanz (36.), dann legte Adem Imeri mit seinem zweiten Treffer in der 39. Minute nach – 3:0 zur Halbzeit. Direkt nach Wiederanpfiff schwächte sich Aschaffenburg selbst, als Adrian Asani mit Gelb-Rot vom Platz musste. Zwar sah auch ein Fürther Spieler in der 72. Minute die Ampelkarte, doch der Rückstand war für die Viktoria nicht mehr aufzuholen. Den Schlusspunkt setzte Daniel Adlung in der 85. Minute mit einem sauber ausgespielten Konter zum 4:0-Endstand. Ein klarer und verdienter Sieg für die Gäste aus Fürth, die vor allem in der ersten Hälfte eine starke Leistung zeigten.