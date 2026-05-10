Last-Minute-Treffer im Spitzenspiel: SSV siegt 2:1 in Sötenich

Sven Stanienda Weilerswist mi. im Zweikampf mit Dennis Jäckel Sötenich liegt. Beobachter der Szene Robin Maximilian Berk Weilerswist vorne re. Und Schiedsrichter Andreas Kurth hinten li. – Foto: M. St.

Die Zuschauer sahen dabei eine intensive und bis in die Nachspielzeit spannende Partie zweier Mannschaften auf Augenhöhe.

Im Spitzenspiel der Kreisliga A Euskirchen setzte sich der Tabellendritte SSV Weilerswist mit 2:1 beim Tabellenvierten SV Sötenich durch.

Mit zunehmender Spielzeit fanden die Gastgeber aus Sötenich jedoch besser in die Partie und konnten sich leichte Feldvorteile erspielen.

Beide Teams starteten ordentlich in die Begegnung, allerdings war beiden Mannschaften die gewisse Nervosität und auch der gegenseitige Respekt deutlich anzumerken.

Diese Überlegenheit führte schließlich auch zur Führung für die Hausherren.

In der 27. Minute fing Sötenich einen Angriff der Gäste ab und schaltete blitzschnell um. Über die linke Angriffsseite machte sich Marvin Neumann auf den Weg Richtung Strafraum. Dort drang er in den Sechzehner ein und schob den Ball an SSV-Keeper Daniel Arndt vorbei ins lange Eck. Vom Innenpfosten sprang der Ball schließlich zur 1:0-Führung ins Tor.

Der Treffer wirkte allerdings wie ein Wachmacher für die Gäste aus Weilerswist. Plötzlich war auch der Tabellendritte voll in der Partie und kam immer besser ins Spiel.

Nur fünf Minuten später fiel bereits der Ausgleich. In der 32. Minute schlug Arda-Allen Zeyfiyanoglu aus der eigenen Hälfte einen langen Ball nach vorne auf Dennis Besirovic. Dieser blieb vor dem etwas zu zögerlich herauskommenden Sötenicher Schlussmann Aaron Zander cool und hob den Ball gefühlvoll zum 1:1 ins Netz.

Mit diesem leistungsgerechten Unentschieden ging es anschließend auch in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung. Dann brachte SSV-Coach Frederik Ziburske zwischen der 62. und 68. Minute mit drei Wechseln frische Kräfte. Danach wirkten die Gäste etwas spritziger und konnten sich leichte Vorteile erspielen.

Vor allem defensiv ließ Weilerswist nun nur noch wenig zu und kontrollierte die Partie zunehmend.

Dennoch schien vieles bereits auf eine Punkteteilung hinauszulaufen. Doch die Schlussphase hatte es noch einmal in sich.

Kurz vor Ende der regulären Spielzeit bekam Weilerswist einen Eckball zugesprochen. Sven Stanienda brachte den Ball scharf vor das Sötenicher Tor. In der entstehenden Verwirrung kam Max Becker an den Ball, doch seinen Abschluss parierte Aaron Zander mit einer starken Reaktion und bewahrte seine Mannschaft zunächst vor dem Rückstand.

In der ersten Minute der Nachspielzeit gab es dann erneut Ecke für die Gäste. Wieder lief Sven Stanienda an – doch diesmal überraschte der SSV alle Beteiligten. Statt den Ball direkt vor das Tor zu schlagen, spielte Stanienda die Ecke kurz. Von hinten eingelaufen kam der in der 68. Minute eingewechselte Felix Kortholt an den Ball und nahm diesen direkt. Sein Schuss schlug mit voller Wucht im langen Eck ein – ein sehenswerter Treffer zum umjubelten 2:1 für Weilerswist.

Sötenich gab sich zwar nicht geschlagen und bekam kurz darauf noch einmal einen Freistoß aus aussichtsreicher Position zugesprochen, doch die Gäste verteidigten auch diese Situation erfolgreich. Wenig später pfiff Schiedsrichter Andreas Kurth die Partie ab und der SSV Weilerswist nahm drei wichtige Punkte mit nach Hause.

Fazit:

Das Spiel hielt genau das, was man von einem Duell zwischen dem Tabellenvierten und dem Tabellendritten erwarten durfte. Zwar nicht immer hochklassig, dafür aber über die gesamte Spielzeit spannend und intensiv. Aufgrund der stärkeren zweiten Halbzeit geht der Sieg für Weilerswist letztlich in Ordnung.

Die Gäste ließen nach dem Seitenwechsel wenig zu, kontrollierten das Spiel zunehmend und hatten schließlich auch das nötige Quäntchen Glück, um in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer

Beide Mannschaften müssen nächste Woche wieder Ran. Während der SV Sötenich zum SSV Golbach reisen muss, empfängt der SSV Weilerswist zu Hause den TuS Mechernich.

@ SSV Golbach, @ TuS Mechernich,

@ Marvin Neumann, @Dennis Besirovic, @Felix Kortholt