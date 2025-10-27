Last-Minute-Treffer für den MTV

Die Partie zwischen Diessen und der SG Puchheim/Gröbenzell blieb bis zum Schluss spannend. In der 90. Minute sorgte Steffi Köhler für den Lucky Punch für den MTV Diessen, nachdem das Spiel zuvor mehrfach zu kippen drohte.

Die Gastgeberinnen legten eine starke erste Halbzeit vor, verpassten es allerdings, ihre verdiente Führung weiter auszubauen. Schon nach wenigen Minuten steckte Steffi Köhler auf Laura Braunegger durch, die frei vor der Gäste Torhüterin knapp verzog. Kurz darauf legte Bichler quer für Braunegger, die per Direktabnahme traf - der Schiedsrichter entschied jedoch auf Abseits. Nach 20 Minuten setzt Braunegger die schnelle Felicia Wacker in Szene, die von der linken Seite scharf vors Tor flankte, Andrea Bichler war zu Stelle und versenkte zur 1-0 Führung. Nur Minuten später zirkelte Bichler den Ball in die Mitte, Wacker scheiterte an der Torhüterin. Im Anschluss war es wieder Laura Braunegger, die ihren Schuss an den Innenpfosten knallte, den Nachschuss setzte Zoe Klein neben das Tor. Zur Halbzeit stand es nur 1-0 aus MTV Sicht.