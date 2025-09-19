Last-Minute-Treffer erlöst den SV Breuningsweiler: 3:2 gegen Kreßberg

In der Bezirksliga Rems/Murr/Hall eröffnete der SV Breuningsweiler heute den 5. Spieltag mit einem nervenaufreibenden Heimsieg. Gegen den Aufsteiger SGM Kreßberg setzte sich der Absteiger in letzter Sekunde mit 3:2 durch.
---
Der SV Breuningsweiler erwischte den besseren Beginn. In der 19. Minute brachte Daniel Fetzer die Gastgeber in Führung. Doch die Freude währte nur kurz: Drei Minuten später verwandelte Noah Krieger einen Foulelfmeter und stellte für Kreßberg den Ausgleich her. Nach dem Seitenwechsel drehte der Aufsteiger sogar die Partie. In der 55. Minute traf Luca Krieger und brachte Kreßberg mit 2:1 nach vorne. Breuningsweiler aber stemmte sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage. Tim Draeger markierte in der 61. Minute den umjubelten Ausgleich. Die Begegnung blieb bis in die Nachspielzeit hinein spannend. In der 90.+3 Minute war es Christian Stecher, der die Heimelf mit seinem Tor erlöste und den 3:2-Endstand besorgte.
---
Allmersbach (Platz 1, 12 Punkte) empfängt Obersontheim (Platz 5, 7 Punkte). Die Gäste streben nach Punkten, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten, während Allmersbach seine weiße Weste verteidigen will.
---
Mainhardt (Platz 9, 4 Punkte) trifft auf Urbach (Platz 8, 5 Punkte). Beide Teams liegen im Mittelfeld und können mit einem Sieg entscheidend Boden gutmachen.
---
Schornbach (Platz 4, 7 Punkte) empfängt Schmiden (Platz 3, 10 Punkte). Ein Sieg für Schmiden würde den Druck auf die Spitzenteams weiter erhöhen, während Schornbach den Anschluss an die oberen Tabellenplätze halten möchte.
---
Nellmersbach (Platz 12, 4 Punkte) will gegen TURA Untermünkheim (Platz 16, 1 Punkt), das sich gestern von Trainer Joscha Balle getrennt hat, wichtige Punkte im Abstiegskampf einfahren.
---
Oppenweiler-Strümpfelbach (Platz 11, 4 Punkte) empfängt Rudersberg (Platz 13, 1 Punkt). Beide Teams sind noch sieglos in diesem Abschnitt der Saison und benötigen Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.
---
Schwaikheim (Platz 10, 4 Punkte) trifft auf Unterweissach (Platz 6, 7 Punkte). Die Gäste wollen ihren Platz im Mittelfeld festigen, während Schwaikheim Punkte sammelt, um nicht ins Tabellenkeller zu rutschen.
---
Gaildorf (Platz 2, 10 Punkte) empfängt Michelfeld (Platz 15, 1 Punkt). Gaildorf strebt einen Sieg an, um den Druck auf Spitzenreiter Allmersbach aufrechtzuerhalten, während Michelfeld auf einen Befreiungsschlag hofft.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________