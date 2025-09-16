Last-Minute-Treffer entscheidet Spiel in Selbach

Die Zuschauer in Neunkirchen-Selbach sahen eine insgesamt hektische und zweikampfbetonte Partie. Nach dem später Ausgleich von Oliver Noster, resultierend aus der 83. Spielminute, wurde die Partie zu einem echten Krimi. In der Schlussphase sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch, in dem jeder der beiden Mannschaften die Entscheidung suchte.

In der Nachspielzeit schwächte sich die SG Nahe durch zwei Zehn-Minuten-Strafen selber und es kam, wie es kommen musste. Nach einem Freistoß von Vincent Buttgereit köpfte Simon Kass zum Siegtreffer in die gegnerischen Maschen.