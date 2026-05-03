Last-Minute-Treffer entscheidet Kellerduell

Im Kellerduell der Kreisliga Osnabrück hat der VfR Voxtrup II einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim Aufsteiger Ballsport Eversburg setzten sich die Gäste mit 2:1 (0:1) durch und verbesserten damit ihre Ausgangsposition im Kampf um den Klassenerhalt.
Die Gastgeber, die nach ihrem souveränen Aufstieg mit 28 Siegen aus 28 Spielen im Vorjahr große Erwartungen geweckt hatten, konnten auch in dieser Partie nicht an frühere Leistungen anknüpfen. Zwar ging Ballsport Eversburg kurz vor der Halbzeitpause durch einen sehenswerten Distanzschuss von Gelano Kaiser in Führung, insgesamt blieb die Mannschaft jedoch erneut nicht konstant genug.
Der Ausgleich für Voxtrup fiel unmittelbar nach dem Seitenwechsel: Oliver Hemken to Krax nutzte eine Gelegenheit zum 1:1. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Teams nur noch wenige klare Chancen herausspielten.
Als sich vieles bereits auf ein Unentschieden eingestellt hatte, schlugen die Gäste in der Schlussminute zu. Mathis Menzel erzielte mit seinem zwölften Saisontreffer den späten Siegtreffer und sicherte Voxtrup drei wichtige Punkte.
Eversburgs Trainer Yannick Kaiser zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht: „Schade, dass wir das Spiel am Ende noch verlieren. Wir wünschen Voxtrup noch viel Erfolg für den Endspurt.“
Voxtrups Trainer Hugo Sobral übte trotz des Erfolgs Kritik an seiner Mannschaft: „Trotz zahlreicher Chancen in der ersten Halbzeit war es kein gutes Spiel. Wir haben es uns selbst schwierig gemacht. Heute war es nicht gut, aber wir haben die Punkte mitgenommen. Einsatz und Wille haben in der zweiten Halbzeit gepasst, und im Großen und Ganzen war es dann ein verdienter Sieg.“