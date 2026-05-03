Last-Minute-Treffer entscheidet Kellerduell

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Michael Eggert

Im Kellerduell der Kreisliga Osnabrück hat der VfR Voxtrup II einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim Aufsteiger Ballsport Eversburg setzten sich die Gäste mit 2:1 (0:1) durch und verbesserten damit ihre Ausgangsposition im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Gastgeber, die nach ihrem souveränen Aufstieg mit 28 Siegen aus 28 Spielen im Vorjahr große Erwartungen geweckt hatten, konnten auch in dieser Partie nicht an frühere Leistungen anknüpfen. Zwar ging Ballsport Eversburg kurz vor der Halbzeitpause durch einen sehenswerten Distanzschuss von Gelano Kaiser in Führung, insgesamt blieb die Mannschaft jedoch erneut nicht konstant genug.

Der Ausgleich für Voxtrup fiel unmittelbar nach dem Seitenwechsel: Oliver Hemken to Krax nutzte eine Gelegenheit zum 1:1. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Teams nur noch wenige klare Chancen herausspielten.