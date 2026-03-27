Last-Minute-Treffer entscheidet.

In einem spannenden Kreisklassen-Duell unterlag der TSV 1929 Schwabhausen dem TSV Hilgertshausen knapp mit 1:2. Vor 60 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel, das bis in die Schlussphase offen blieb.

Die Gäste gingen in der 38. Minute durch Milos Kobilarov per Foulelfmeter in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Schwabhausen den Druck und wurde in der 68. Minute belohnt: Christian Henning glich zum 1:1 aus. Doch nur Sekunden nach dem Torjubel musste Henning mit Gelb-Rot vom Platz, was die Gastgeber in Unterzahl brachte.

Hilgertshausen nutzte die Überzahl in der Schlussphase und erzielte in der 90. Minute den Siegtreffer durch Felix Lang. Mit diesem späten Tor sicherten sich die Gäste die drei Punkte.