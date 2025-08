Last-Minute-Traumtor sorgt für ersten Bruckmühler Sieg seit November

Der SV Bruckmühl hat am Freitagabend den ersten Pflichtspielsieg seit mehr als acht Monaten gefeiert. Tobias Bloier traf in der Nachspielzeit gegen den TSV Peterskirchen entscheidend.

Der Treffer setzte sowohl die Spieler auf und neben dem Platz als auch die Zuschauer auf der Tribüne in Ekstase. Denn wenig später war Schluss: Der SV Bruckmühl bezwang Dank des Last-Minute-Tores den TSV Peterskirchen und feierte damit nicht nur den ersten Saisonsieg in der Bezirksliga Ost, sondern auch den ersten Pflichtspieldreier seit dem 23. November 2024, damals noch in der Landesliga Südost gegen den VfR Garching – ebenfalls vor heimischem Publikum. Es war die passende Reaktion auf die deutliche Auftaktpleite beim SV Saaldorf.

Bereits in der Anfangsphase ging der SVB in Führung. Nach einer Flanke von Michael Kraxenberger kam im Zentrum Maximilian Gürtler zum Kopfball. Diesen konnte Markus Mittermaier im Tor der Gäste noch parieren. Gegen den Nachschuss von Patrick Kunze war der Schlussmann dann aber machtlos.

TSV Peterskirchen kommt vor der Pause zum Ausgleich

In der Folge erspielte sich auch das Auswärtsteam erste Möglichkeiten. Zunächst klärte Innenverteidiger Ajdin Mehinovic in höchster Not, dann parierte Torwart Manuel Aigner einen abgefälschten und verdeckten Freistoß.

Nur wenige Minuten später musste der 28-Jährige dann aber doch hinter sich greifen. Ein ruhender Ball von der rechten Seite von Alexander Rohde fand dieses Mal den Weg ins Tor.

Nach dem Seitenwechsel war dann wieder der SVB am Drücker. Schüsse von Gerhard Stannek und Lukas Steidl gingen knapp vorbei. Zuvor war Michele Cosentino in aussichtsreicher Position, verpasste aber den richtigen Moment für den Abschluss. Der Stürmer war es auch, der in der Folge mit dem Kopf und aus der Distanz an Mittermaier scheiterte.

„Wir haben einfach mehr für den Sieg investiert“

Als der ein oder andere sich bereits mit einem Unentschieden abgefunden hatten, kam der große Auftritt von Neuzugang Tobias Bloier, der nach knapp einer Stunde eingewechselt worden war. „Es waren drei Punkte des Willens“, erklärte Probst nach der emotionalen Partie: „Wir haben einfach mehr für den Sieg investiert. Somit war es auch verdient. wir haben uns, im wahrsten Sinne des Wortes eine Basis erarbeitet, auf der wir aufbauen können.“

Trotzdem will der Trainer den Sieg nicht zu hoch hängen: „Wir werden uns nach dem Lucky Punch nicht blenden lassen und wissen, dass wir schon in Hinblick auf den nächsten Gegner Aschheim noch viel Arbeit vor uns haben.“ Zum FCA geht es bereits am Freitagabend.