Last-Minute-Transfers bei der SG Unterrath

Nicht ganz so gut dürften die Erinnerungen von Soma Ando an seinen neuen Klub sein. Im September des vergangenen Jahres gastierte der japanische Mittelfeldspieler noch mit der TVD Velbert am Franz-Rennefeld-Weg. Doch für Ando war die Partie verletzungsbedingt schon nach nicht einmal zehn gespielten Minuten beendet. Nach dem Rückzug des Ligarivalen aus Velbert suchte der 23-Jährige nun eine neue Herausforderung und wurde in Unterrath fündig.

Während man Lee, Dogan und Ando durchaus zutrauen darf, gemeinsam mit den ebenfalls gekommenen Noah Cain und Jan Herrmann den Kampf um die Stammplätze aufnehmen zu können, ist Lasha-Giorgi Lomtatidze die große Unbekannte unter den Neuverpflichtungen. Der 19Jahre alte Defensivmann kickte zuletzt in der Kreisliga B für den BV 04. Lomtatidze stand im Oktober des vergangenen Jahres auch in der Startelf der Derendorfer für das Kreispokalspiel gegen die SGU, das Unterrath mit6:0 gewann

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: