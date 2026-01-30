Last-Minute-Transfers bei der SG Unterrath

Kurz vor Ende der Transferperiode wurde es bei der SG Unterrath am Freitag noch einmal trubelig. Zwei Tage vor dem ersten Rückrundenspiel in der Landesliga, welches der Klub vom Franz-Rennefeld-Weg zu Hause gegen Aufsteiger TSV Solingen bestreitet, präsentierte der Tabellenzehnte vier weitere Zugänge. Damit kann Trainer Daniel Beine insgesamt sechs neue Spieler in den eigenen Reihen begrüßen.
Zwei der sechs Neuen kennen die Begebenheiten in Unterrath besser als ihr auch erst vor wenigen Wochen verpflichteter Coach. Denn nach dem US-Amerikaner Noah Cain holte die SGU mit Daniel Lee einen weiteren früheren Jugendspieler zurück. Der 22 Jahre alte Südkoreaner stand in der Hinrunde noch beim Oberligisten 1.FC Kleve unter Vertrag, wurde dort aber kaum berücksichtigt. In Unterrath dürfte der Angreifer, dessen Verpflichtung wie auch bei Cain schon als Vorgriff auf die neue Saison gilt, deutlich mehr Einsatzzeit erhalten.
Diese wünscht sich auch Sergen Avni Dogan. Der 20-jährige Mittelfeldspieler zählte in der Hinserie noch zum Stammpersonal beim GSV Moers, der sein Team im Winter aber aus der Landesliga (Gruppe 2) zurückzog. Zumindest Anhängern des YouTube-Formats „Find the Pro“ dürfte Dogan ein Begriff sein. Bei diesem Fußball-Unterhaltungsformat stellte der ehemalige Jugendspieler von Rot-Weiß Oberhausen sein technisches Können vor den Augen der Profis Fabian Reese (Hertha BSC Berlin) und Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) unter Beweis. Dogan beeindruckte derart, dass er die Teilnahme an einer Trainingseinheit mit einer Profimannschaft gewann.
Nicht ganz so gut dürften die Erinnerungen von Soma Ando an seinen neuen Klub sein. Im September des vergangenen Jahres gastierte der japanische Mittelfeldspieler noch mit der TVD Velbert am Franz-Rennefeld-Weg. Doch für Ando war die Partie verletzungsbedingt schon nach nicht einmal zehn gespielten Minuten beendet. Nach dem Rückzug des Ligarivalen aus Velbert suchte der 23-Jährige nun eine neue Herausforderung und wurde in Unterrath fündig.
Während man Lee, Dogan und Ando durchaus zutrauen darf, gemeinsam mit den ebenfalls gekommenen Noah Cain und Jan Herrmann den Kampf um die Stammplätze aufnehmen zu können, ist Lasha-Giorgi Lomtatidze die große Unbekannte unter den Neuverpflichtungen. Der 19Jahre alte Defensivmann kickte zuletzt in der Kreisliga B für den BV 04. Lomtatidze stand im Oktober des vergangenen Jahres auch in der Startelf der Derendorfer für das Kreispokalspiel gegen die SGU, das Unterrath mit6:0 gewann
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: