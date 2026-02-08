Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Last Minute Transferdoppelpack beim TSV Luthe
Vom Nachbarverein Inter Roj Wunstord kommen Issa Mohammad und Demhat Bulut zum Schlusslicht der Bezirksliga Hannover 3.
von FD · Heute, 11:58 Uhr · 0 Leser
Die beiden Neuzugänge bei ihrer Präsentation – Foto: Instagram: tsvluthe_herren
Der TSV Luthe hat kurz vor Ende der Wechselperiode noch einmal personell nachgelegt und zwei Spieler verpflichtet. Issa "Hadi" Mohammad und Demhat Bulut wechseln vom Nachbarverein Inter Roj Wunstorf zum Bezirksligisten und sollen den Kader für die Rückrunde verstärken. Beide Spieler standen bislang beim Kreisligisten aus der 1. Kreisklasse Staffel 2 der Region Hannover unter Vertrag.
Während Hadi vor allem in der Offensive eingesetzt wird, ist Demhat im zentralen Mittelfeld beheimatet. Mit dem Doppeltransfer reagiert der TSV Luthe auf die sportlich schwierige Hinrunde und erweitert die personellen Optionen in zwei zentralen Mannschaftsteilen.
Der TSV Luthe belegt derzeit mit acht Punkten aus 16 Spielen den letzten Tabellenplatz in der Bezirksliga Hannover Staffel 3 und steht damit im weiteren Saisonverlauf unter erheblichem Druck im Kampf um den Klassenerhalt. Jeder personelle Impuls wird daher als wichtiger Baustein für die zweite Saisonhälfte gewertet.
In der Vorbereitung zeigte sich die Mannschaft zuletzt torhungrig: In einem Testspiel setzte sich Luthe deutlich mit 12:0 gegen den Kreisligisten SV Degersen durch. Ein weiterer Test ist für den 15. Februar gegen den TuS Kleefeld geplant, bevor am 1. März mit dem Heimspiel gegen den TuS Schwarz-Weiß Enzen der Pflichtspielbetrieb wieder aufgenommen wird.
Mit den Verpflichtungen von Hadi und Demhat hofft der TSV Luthe, zusätzliche Stabilität und neue Impulse zu gewinnen, um in der Rückrunde wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln.