Last Minute Transferdoppelpack beim TSV Luthe

Während Hadi vor allem in der Offensive eingesetzt wird, ist Demhat im zentralen Mittelfeld beheimatet. Mit dem Doppeltransfer reagiert der TSV Luthe auf die sportlich schwierige Hinrunde und erweitert die personellen Optionen in zwei zentralen Mannschaftsteilen.

Der TSV Luthe belegt derzeit mit acht Punkten aus 16 Spielen den letzten Tabellenplatz in der Bezirksliga Hannover Staffel 3 und steht damit im weiteren Saisonverlauf unter erheblichem Druck im Kampf um den Klassenerhalt. Jeder personelle Impuls wird daher als wichtiger Baustein für die zweite Saisonhälfte gewertet.