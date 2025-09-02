Last-Minute-Transfer: Bauernfeind zieht es zum 1. FC Passau

Der 1. FC Passau kann auf dem letzten Drücker noch einen vielversprechenden Neuzugang vermelden: Moritz Bauernfeind kehrt nach vier Jahren beim SV Schalding-Heinining zu seinem Jugendverein zurück und soll in der Hintermannschaft des Landesligisten eine zentrale Rolle einnehmen. Der 20-jährige Abwehrspieler hat 23 Bayernliga-Einsätze in seiner Vita stehen und konnte sich dabei auch zweimal in die Torschützenliste eintragen. In der laufenden Spielzeit stand der Youngster lediglich am vierten Spieltag bei der 2:3-Auswärtsniederlage beim TSV Nördlingen in der Startelf der Grün-Weißen und wurde in der Schlussphase wegen einer Notbremse vom Platz gestellt. Weitere Einsätze für den SVS wird es nicht geben, denn Bauernfeind hat sich für eine Rückkehr an die Danziger Straße entschieden.

"Moritz hat bei uns im Verein mit drei Jahren angefangen, das Kicken zu lernen, und war über viele Jahre Teil unserer Jugend“, erläutert Christian Wolf, sportlicher Leiter und 2. Vorstand des 1. FC Passau, der anfügt: "Wir haben seine Entwicklung seit dem Abgang in der U17 aufmerksam verfolgt und standen immer wieder in Kontakt – nicht zuletzt, weil er regelmäßig bei unseren Heimspielen zu Gast war und nach wie vor eng mit vielen unserer Jungs befreundet ist.“







Die Rückkehr des talentierten Defensivspielers kam spontan und kurzfristig zustande. "In der vergangenen Woche hat sich plötzlich die Möglichkeit ergeben, Moritz wieder für unseren Verein zu gewinnen. Dass es nun geklappt hat, freut uns sehr. Es ist schön, dass er jetzt wieder das rot-weiße Trikot trägt. Er passt hervorragend in unser Beuteschema - jung, entwicklungsfähig und mit FC-Vergangenheit. Er gehört zweifellos zu den größten Talenten seines Jahrgangs in der Region. Für uns ist es zudem eine schöne Bestätigung unserer Arbeit, wenn sich junge Spieler mit seiner Qualität und höherklassiger Erfahrung ganz bewusst entscheiden, wieder für unseren Verein spielen zu wollen", sagt Wolf.