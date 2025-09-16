Last-Minute-Tore lassen 1860 München jubeln: „Alles andere lässt sich korrigieren“

München – Zwei Tore nach der 89. Minute in Aachen (2:0), Ausgleich gegen Stuttgart in der 90.+7 (1:1), Siegtreffer gegen Havelse in der 90.+6. Minute (3:2). Die späten Treffer von Hobsch & Co. erinnern an Leverkusen in der Meistersaison. Die Fans des TSV 1860 München baden im Last-Minute-Adrenalin, sind aber bei der Frage gespalten, wie belastbar das aktuelle Erfolgsrezept ist: Ist der Lucky Punch eine neue Qualität der Glöckner-Elf? Oder beansprucht der Tabellenzweite der 3. Liga gerade ein bisschen zu sehr das Glück?

Von Hermann Gerland, dem Kulttrainer, stammt der philosophische Satz: „Immer Glück ist Können!“ Zumindest Patrick Glöckner scheint den Höhenflug seiner Löwen ähnlich einzuschätzen. Im Kreis nach dem Spiel habe er nur ein Wort an die Mannschaft gerichtet: „Geil!“

Danach in der Pressekonferenz wurde er etwas ausführlicher, blieb aber in der Sache dabei, dass späte Tore Ausdruck von Qualität sind – und auf eine mentalitätsstarke Truppe hindeuten, die zu jedem Zeitpunkt einer Partie zurückschlagen kann. „Wir glauben bis zum letzten Spielzug daran, ein Spiel noch drehen zu können“, schwärmte der 1860-Coach: „Das macht unheimlich viel mit uns, denn das sind die wichtigsten Dinge, die du in der Saison brauchst. Alles andere lässt sich korrigieren.“ Seine Schlussfolgerung: „Man kann ein Spiel über längere Distanz kontrollieren, man kann viele Dinge herbeirufen, aber die Gabe, auf diese eine Situation zu warten, das ist schon außergewöhnlich. Das macht wirklich Spaß mit den Jungs, und man hat ja auch gesehen, wie die Fans danach ausgerastet sind.“

„Das Stadion ist explodiert. Jeder hat es gefühlt. Was hier los war nach diesem Last-Minute-Treffer: Hut ab!“

Patrick Hobsch nach seinem Tor gegen den TSV Havelse.

Und was sagt der Mann, der die Kurve erneut zum Beben brachte? „Das war unfassbar“, beschrieb Patrick Hobsch den Moment, als er das Zuspiel von Sean Dulic freistehend ins Havelse-Tor gelenkt hatte: „Das Stadion ist explodiert. Jeder hat es gefühlt. Was hier los war nach diesem Last-Minute-Treffer: Hut ab! Ich bin echt verwundert, wie gut wir gespielt haben – dafür, dass wir in Unterzahl waren. Dann bei der letzten Aktion noch so einen überlegten Angriff zu spielen! Sean hatte da eine super Übersicht – und ich das Glück, dass ich einfach dastehe.“