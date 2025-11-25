 2025-11-24T08:38:42.177Z

Archiv – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Last-Minute-Tor: Wilmersdorf schlägt Biesdorf nach Hin und Her

15. Spieltag im Überblick

Der 15. Spieltag der Berlin-Liga steht an.

---

Gestern, 19:30 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
2
3
Abpfiff

Im vorgezogenen Spiel des 15. Spieltags empfing Fortuna Biesdorf am Dienstagabend den 1. FC Wilmersdorf am Grabensprung. Die Gäste gingen nach etwas mehr als einer Viertelstunde durch Nelson Okech in Führung. Alex Steinke glich wiederum eine Viertelstunde später aus. Direkt nach der Pause drehten die Hausherren die Partie durch Jean-Claude Nanevie. Doch Wilmersdorf schlug zurück, glich kurz vor der Stundenmarke durch Rodrigo Flores Kaya aus. Wer dachte, beide würden nun die Punkte teilen, hatte sich geirrt. Denn Flores Kaya netzte kurz vor dem Schlusspfiff erneut, schoss Wilmersdorf zum Auswärtssieg. Der bedeutet gleichzeitig die Tabellenführung für die Gäste.

---

Mi., 03.12.2025, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
19:00

Das Spiel findet erst am 03. Dezember statt.

---

Mi., 03.12.2025, 19:30 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
19:30

Das Spiel findet erst am 03. Dezember statt.

---

Mi., 03.12.2025, 19:30 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
19:30

Das Spiel findet erst am 03. Dezember statt.

---

Mi., 03.12.2025, 19:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
19:30live

Das Spiel findet erst am 03. Dezember statt.

---

Mi., 03.12.2025, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
19:30

Das Spiel findet erst am 03. Dezember statt.

---

Mi., 03.12.2025, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
19:30

Das Spiel findet erst am 03. Dezember statt.

---

Mi., 03.12.2025, 19:30 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
19:30

Das Spiel findet erst am 03. Dezember statt.

---

Do., 04.12.2025, 19:30 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
19:30

Das Spiel findet erst am 04. Dezember statt.

---

__________________________________________________________________________________________________

