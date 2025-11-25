Last-Minute-Tor: Wilmersdorf schlägt Biesdorf nach Hin und Her

+ 14 weitere

Der 15. Spieltag der Berlin-Liga steht an.

Im vorgezogenen Spiel des 15. Spieltags empfing Fortuna Biesdorf am Dienstagabend den 1. FC Wilmersdorf am Grabensprung. Die Gäste gingen nach etwas mehr als einer Viertelstunde durch Nelson Okech in Führung. Alex Steinke glich wiederum eine Viertelstunde später aus. Direkt nach der Pause drehten die Hausherren die Partie durch Jean-Claude Nanevie. Doch Wilmersdorf schlug zurück, glich kurz vor der Stundenmarke durch Rodrigo Flores Kaya aus. Wer dachte, beide würden nun die Punkte teilen, hatte sich geirrt. Denn Flores Kaya netzte kurz vor dem Schlusspfiff erneut, schoss Wilmersdorf zum Auswärtssieg. Der bedeutet gleichzeitig die Tabellenführung für die Gäste.

Mi., 03.12.2025, 19:30 Uhr Polar Pinguin Berlin Pinguin SFC Stern 1900 Stern 1900

Mi., 03.12.2025, 19:30 Uhr TSV Rudow Berlin TSV Rudow Füchse Berlin Füchse Berlin

Mi., 03.12.2025, 19:30 Uhr Berlin Türkspor Bln Türkspor SV Empor Berlin Empor Berlin

Mi., 03.12.2025, 19:30 Uhr SC Staaken SC Staaken Berliner SC Berliner SC

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

