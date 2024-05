Last Minute Tor verhindert ersten HSV-Dreier!

So., 28.04.2024, 15:30 Uhr

Weiter, immer weiter – niemals aufgeben. Mit diesem Mantra zog der bereits seit einigen Wochen fest abgestiegene „kleine HSV“ aus Hambach auch beim Bezirksliga- Auswärtsspiel in Würselen zu Felde, wenn auch unter erschwerten Vorzeichen.

Sei´s drum. „Die Angst muss wohl groß gewesen sein“ schmunzelte HSV-Trainer Thomas Graf vor der Partie. Mit Daniel Sauer hatte er den Torwart der Zweitvertretung ins Tor beordert und auf der Bank mit Leon Krupp einen A-Junior in den Kader berufen – viel mehr sollte der HSV-Kader an diesem Spieltag nicht mehr hergeben.

In der Nachbetrachtung sollte dieser Umstand aber gar keine Rolle spielen, denn die vom engagierten Hambacher Übungsleiter Thomas Graf frenetisch nach vorne gepeitschten HSVler besaßen immer noch genug Qualität, um den technisch nach wie vor hochveranlagten Gastgebern empfindlich weh zu tun.

Bevor der VFR durch eine sehenswerte Kombination inkl. Direktpassspiel mit 1:0 in Führung ging (21. Uzun) hatten die Graf-Schützlinge wiederholt die Möglichkeit bereits zum Torerfolg zu kommen. Insbesondere über Timo Strüver, der in der ganzen Partie immer wieder seine enorme Schnelligkeit ausspielte und selten zu stoppen war, blieben die „Blauen“ stets gefährlich.

So verpassten bereits im ersten Durchlauf Strüver selbst, sowie die Kollegen Pithan, Ataie und Al Dawalibi den überfälligen Torerfolg, sodass es mit einem knappen Rückstand in die Kabinen ging.

Nach dem Seitenwechsel übernahm zunächst der HSV die Spielkontrolle und übte sich bestens im Auslassen von Hundertprozentigen. Nach Ballgewinn marschierte Pithan mutterseelenallein Richtung VFR-Gehäuse und scheiterte im Einzelduell mit dem gegnerischen Schlussmann, der auch noch den Nachschuss vom eingelaufenen Werres partierte. Anschließend setzte Ataie eine Strüver-Flanke an den Querbalken und lies damit die nächste gute Tormöglichkeit ungenutzt. Wieder nur wenige Zeigerumdrehungen später bediente Schmitz mit einem Querpass Al Dawalibi, den dieser aus 2 Metern nicht über die Linie drückte, sondern in die Fußabwehr des Heimkeepers.

Doch auch der VFR hatte beste Möglichkeiten. Würselens Offensive um Fixpunkt Gerhards kam mehrmals in beste Einschussmöglichkeiten, die der unaufgeregte und routinierte Schlussmann Daniel Sauer mit seinem Fundus aus zahlreichen Kreisliga-Spielen sehr sachlich entschärfte. In der Hambacher Drangphase kam der Würselener Führungsausbau mehr überraschend. Eine abgefälschte Kugel vom eingewechselten Öszoy fand etwas glücklich den Weg über die Hambacher Torlinie (62.).

Anstatt komplett wegzubrechen legten die HSVler in der Folge aber richtig Dampf auf den Kessel. Zunächst sorgte Al Dawalibi nach Strüver-Vorlage für den Treffer 2:1- Anschluss, bevor dann Ataie abgefälscht in den Winkel traf (77.). Angetrieben von dem Gedanken die Partie nun vollauf zu drehen, suchten die Gäste nun die Entscheidung, die auch noch kommen sollte. Nach einer schönen Kombination bediente der aufgerückte Brammertz den eingelaufenen Schmitz, der die Kugel aus kurzer Distanz in die Maschen setzte (90.).

In Erwartung des Schlusspfiffes – der Schiedsrichter zeigte noch 2 Minuten an – überzog der Unparteiische zum Unverständnis des HSV-Lagers aber dann doch nochmal um weitere Zeigerumdrehungen. So schlug der Fußballgott doch nochmal für den VFR Würselen zu. Die letzte Spielaktion der Partie brachte einen Eckball, den Djimbi für die Heimelf zum 3:3 – Ausgleich verwertete (96.).

Enttäuschung pur beim Tabellenschlusslicht, die aber schnell den aufmunternden Worten des HSV-Trainers wich: "Ich bin sehr stolz auf die Leistung meiner 12 Spieler heute. Jetzt setzen wir alles daran in den verbleibenden Partien noch den ersten Sieg einzufahren. Absolut niemand bekommt gegen uns etwas geschenkt!"