– Foto: Horst Vogler

Last-Minute-Tor: Verden schmeißt Favoriten Rehden aus dem Pokal Muszong trifft doppelt +++ Joker Jäger lässt alle Dämme brechen Verlinkte Inhalte Niedersachsenpokal Rehden FC Verden

Wo steht der FC Verden 04? Das Niedersachsenpokal-Duell mit dem BSV Schwarz-Weiß Rehden sollte Aufschluss über diese Frage bringen. In einer packenden Begegnung dominierten die Reiterstädter den ersten Abschnitt, gerieten dann in große Bedrängnis, ehe ein Tor in der Nachspielzeit den Einzug in den DFB-Pokal näher rücken ließ.

Vor 520 Zuschauenden auf dem bestens gepflegten Rasenplatz am Hubertushain ergriffen die agilen Hausherren die Initiative im Vergleich mit einem der Oberliga-Meisterschaftsaspiranten. Torchancen ließen zunächst auf sich warten. Der erste brenzlige Moment ergab sich in Minute 23, als Mamadou Diop mit einer scharfen Hereingabe fast ein Eigentor provozierte. Die daraus entstehende Ecke beförderte Dennis Hoins auf den Kopf von Kevin Klee, der den Ball unbedrängt an den Pfosten wuchtete.

Fünf Zeigerumdrehungen später wurde Lukas Muszong von Malte Röpe in Position gebracht, lief fast bis zur Strafraumgrenze und traf scharf ins rechte Eck - 1:0. Der Torschütze stand auch bei der nächsten Situation im Blickpunkt. Er verwandelte einen nach ungestümen Einsteigen gegen Klee entstandenen Foulelfmeter platziert zum 2:0 (34.). Der FCV hätte vor der Pause sogar noch nachlegen können. Röpe und Hoins scheiterten jeweils am sehr gut aufgelegten Keeper Daniel Banvalfi. Auf der Gegenseite vergab Javier Jimenez Paris die einzige Redener Möglichkeit. Mehr Informationen zum Niedersachsenpokal