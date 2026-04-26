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Ligabericht
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Last-Minute-Tor schockt den VfB Wetter in der Gruppenliga
Teaser GL GI/MR: +++ Die Fußballer des VfB Wetter gehen bei der FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod in Führung, geben aber den Sieg her. Die Gewinner des Spieltags heißen Wieseck und Kinzenbach +++
Wetzlar . In praktisch aller letzter Minute hat die FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod in der Fußball-Gruppenliga nicht nur ihre sechs Spiele andauernde Niederlagenserie beendet, sondern drei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren – und das zum Leidwesen des VfB Wetter. In der fünften Minute der Nachspielzeit war Thomas Heimann zur Stelle und sorgte mit seinem Kopfball für den 2:1 (0:1)-Sieg im „Sechs-Punkte-Spiel“.